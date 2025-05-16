本日日本：相隔22年　「吉卜力立體造型物展」回歸東京

展示吉卜力工作室作品立體造型作品為主題的展覽「吉卜力立體造型物展」，將於5月27日至9月23日在東京天王洲的寺田倉庫舉行。今次是該展覽自2003年首度登場後，22年後再度重返東京會場，值得一看！場內除了透過立體模型重現《龍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《百變貍貓》，以及《夢幻街少女》等經典場景，還有由特攝專家伊原弘率領團隊以1:1比例炮製《飛天紅豬俠》的飛行艇S-21模型。除日本國內，吉卜力風潮可說是席捲亞洲、北美、歐洲等國家區域，今次展覽展出逾 80國發行的吉卜力電影海報與周邊，如北美版《哈爾移動城堡》、韓國版《幽靈公主》等，追溯吉卜力工作室最初將作品發行至海外的過程，以及所付出的心力。配合展覽主題，會場更特別上映宮崎駿2002年為三鷹之森吉卜力美術館創作的短篇動畫《空想的飛行機械們》，描繪人類對飛行的浪漫想像。鄰近會場的水上設施T-LOTUS M將再次發售兩年前引起話題的火腿拉麵，靈感來自《崖上的波兒》的經典場景，購買「特典套票」就可兌換一碗（6月27日起限量供應）。主辦方亦推出與三鷹之森吉卜力美術館的套票，以及與附近酒店聯乘的住宿方案，方便海外遊客深度體驗。 成人票價1,900日圓（約HK$101）、成人特典套票（含拉麵）2,900日圓（約HK$154）起。