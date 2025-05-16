衛詩雅與陳偉霆互笠高帽　要求演秘書再結片緣

出爐金像影后衛詩雅（Michelle）跟陳偉霆（William）自十多年前在英皇電影《前度》及《紮職》合作飾演情侶後，今日（16日）難得再度同框，齊出席英皇珠寶（中國）於深圳舉辦的首場中國內地品牌戰略發布會，同場還有集團主席楊受成、集團副主席楊政龍、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思等。

Michelle與William應邀上台分享感受，兩人上月雖有欣賞謝霆鋒演唱會，但卻分開不同日子觀看，緣慳一面，今次難得同場，他們一上台便雞啄唔斷，並互笠高帽，William對於電影中的「前度」Michelle早前大婚及成為雙料影后，為對方事業愛情兩得意而感到高興，又讚女方人逢喜事充滿光彩，更希望能沾沾其旺氣，期望再有機會一起拍攝電影，而Michelle就祝賀William成為健身房老闆及「總裁」，皆因William在即將播出的電視劇《許我耀眼》中飾演總裁，並指操肌後的他將「霸道總裁」演繹得淋漓盡致，笑問可不可以申請「總裁健身室」VIP通行證，又謂若該劇開拍續集，要求飾演對方的秘書。

當主持人問到他們對「愛」的體會和理解，William表示：「我覺得應該首先將愛體現喺自己身上，先能夠令人覺得有能力給予愛。對我嚟講，積極健身保持體態唔止係因為工作需要，更係對愛自己嘅詮釋。」

Michelle就認為愛是一種無聲的力量：「就好似我同另一半嘅相處，不係轟轟烈烈，但每一個細節都充滿關懷同尊重，令我有信心去面對生活以外嘅挑戰。」而活動後Michelle表示剛剛在老闆面前「力Sell」自己，希望下次自己有機會可以有一個屬於自己的首飾系列，並已經想好名稱，笑言可以命名為「See Mi Here」。