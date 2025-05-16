Tyson Yoshi愛睇Hater評語　直認：冇人講先大鑊

歌手Tyson Yoshi今日以星級面試生身份亮相「香港建造學院課程資訊日2025開幕典禮」，分享當初㨂選讀室內設計是因為不用寫文章，估不到現在做唱作歌手要寫歌，感覺大諷刺。

提到初入行時唱歌被噓及台下猜枚飲酒被忽視經歴，勸喻同學們應該要不斷裝備自己，笑謂：「唔使靠人就寸得起，你睇林家謙幾寸？身兼歌詞編監，就係裝備自己先寸得起。」Tyson Yoshi自爆有睇hater評語的習慣，每日都會睇半小時，現場有人指他好黐線，他說：「可以訓練到我冇反應，將自己提升，好似最近準備開演唱會，無論hater點講我都得益，冇人講先至大鑊，我係靠呢啲做宣傳，如果冇人鬧，會諗我係咪做錯咗嘢呢？」

Tyson Yoshi 受訪時表示將於7月5日及6日在啟德體藝館舉行兩場演唱會，8號便飛歐洲結婚。笑言演唱會名為《最後單身跑數演唱會》，早前透露婚禮預算要200萬，「預咗200萬畀老婆搞婚禮，（老婆可任用？）可以合理用，佢都會問我嘅，例如租乜嘢車都會問。（2場騷賺到200萬？）睇情況，可能加場先得，未知，不過場地都緊絀。」

他與張敬軒合唱的新歌《By My Side》原本今日上架，但昨晚已經網上瘋傳，他表示因為時差問題，在新西蘭的歌迷率先轉發，笑說：「我真係鄉下仔，原來軒仔話一向有呢個情況，見怪不怪，不過都係好事，證明歌迷心急想聽歌，只係唔鍾意計劃畀人打亂咗，忟咗一吓！」提到他聽作品時感動到喊，直言之前跟古巨基合作時也好感動，「可以同睇電視見到嘅藝人合作，自己何得何能，可以同軒仔有首歌，感覺好夢幻。」Tyson如此眼淺，只希望結婚時不會喊，「好驚講愛的宣言，仲未寫，完咗演唱會先。」