陳零九認逃兵役發聲明道歉　宣布停止演藝活動

台灣演藝圈男星涉逃兵役風波爆發，多名藝人陳零九、王大陸、威廉及陳大天等人涉案，引起外界關注。當中陳零九疑花30多萬元新台幣（約7萬多）偽造病歷而獲得免役資格。今日（16日）他清空了社交平台所有貼文，只剩下一篇以黑底白字寫下「296字聲明」，承認6年前逃兵役，做出了不良的示範，並宣布停止演藝工作，表示：「這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為一名公民應盡的義務，並對社會造成了不良示範。」強調後續會接受相關調查與法律責任，並願意承擔所有後果。

陳零九在聲明中開頭即道歉，並承認6年前做出了逃兵役的錯誤抉擇，表示：「這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為一名公民應盡的義務，並對社會造成了不良示範。對此，我完全接受相關調查與法律責任，並願意承擔所有後果。我深知身為公眾人物，我的一舉一動都可能對社會產生影響，而我的行為辜負了大眾的信任，對社會風氣帶來負面影響，令人失望。」

陳零九向所有關心、支持他的粉絲朋友，以及因此受到牽連的合作夥伴與相關工作人員，表達最深的歉意，表示：「對不起。這段時間，我會放下藝人身份，以及中止九澤、五堅情相關演藝工作，好好面對這一切，深刻反省，我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。」並指未來仍有機會，將以更誠懇與踏實的態度繼續創作。

陳零九聲明全文

本人在此誠摯向大眾致歉。

六年前，做出逃避兵役的錯誤決定。

這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為一名公民應盡的義務，並對社會造成了不良示範。

對此，我完全接受相關調查與法律責任，並願意承擔所有後果。

我深知身為公眾人物，我的一舉一動都可能對社會產生影響，而我的行為辜負了大眾的信任，對社會風氣帶來負面影響，令人失望。

在此，我向所有關心、支持我的粉絲朋友，以及因此受到牽連的合作夥伴與相關工作人員，表達我最深的歉意。對不起。

這段時間，我會放下藝人身份，以及中止九澤、五堅情相關演藝工作，好好面對這一切，深刻反省，我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。

若未來仍有機會，我將以更誠懇與踏實的態度繼續創作。

再次為我的過錯致上最深的歉意，對不起。

謹上，陳零九。

2025/5/16