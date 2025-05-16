樓上成日傳來噪音，樓下住客定必躁到爆，但如果係誘人呻吟聲呢？分分鐘係拉近鄰舍關係嘅契機！唔信？今次介紹嘅四仔就有辦你睇！

即場教路

半夜三更，樓上突然傳嚟悽厲叫喊聲，因乜事叫得咁得人驚？睇咗由Penthouse出品嘅《Anal Takeout》，你就會知道發生乜嘢事！影片由Tony Vidson執導，並搵嚟Angelica Heart、Avrora Lacosta、Eveline Dellai同Valentina Lapiedra呢4位人氣女脫星演出，故事講述男主角喺睡夢中被樓上駭人嘅叫聲嘈醒，諗住上門投訴，估唔到對方係自己最愛嘅女脫星！呢位索鄰居係咁Say「梳」，話自己接咗一套四仔走後門，但從未有相關經驗，於是諗住練習一下，咁啱男主角係箇中好手，於是即場教路，成為對方嘅臨床導師。

慾火難耐

樓上女住客成日發出嬌喘聲，究竟係曳曳抑或自娛？想知答案，何不上門問個明白？由Naughty America推出嘅新作《Tonight's Girlfriend #141》，搵嚟Skylar Vox、Cory Chase、Audrey Miles人氣女脫星孭飛，劇情亦加入新意思。故事講述躁底宅男成日冇覺好瞓，事關新搬嚟樓上嘅女住客，每逢深夜例必發出誘人嬌喘聲，搞到下半身硬晒軚。某個晚上，宅男終於忍唔住摸上門，原來樓上女住客係一名性感嬌娃，仲喺對方熱情招待下，成為入幕之賓。睇完呢套作品，不禁慨嘆四仔男主角真係艷福無邊！

震塌天花

樓上傳出嘭嘭聲，確係令人討厭，究竟係裝修？抑或係其他原因？喺Reality Kings出品嘅新作《Dirty Intentions #45》入面，男主角就身受其害，晚晚都瞓得唔好，谷到成肚火，終於忍無可忍，決定登門問罪，點知對方一開門，就扯咗佢入屋，跟住除埋佢條褲，拿拿臨直入主題。經過一番巫山雲雨後，門鐘突然響起，以為有人上門投訴，殊不知對方係自己Order嘅應召牛郎。原來樓上女鄰居每晚都要曳曳過後至瞓得着，而試過男主角嘅床上雄風，坦言過癮到返唔到轉頭。

碟評

筆者向來支持搞好鄰舍關係，樓上有需要，樓下幫吓忙都好應該！3套推介作嘅劇情大同小異，男主角被「噪音」滋擾，卻換來女鄰居嘅熱情招待，確係令人羨慕，其中《Tonight's Girlfriend #141》更加係筆者嘅首選，事關一眾脫星嘅嬌喘聲真係令人聽到硬晒軚。