【是日通勝】

農曆四月二十

乙巳年 辛巳月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、捕捉

忌：作灶、開市、栽種

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、28、30

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

金牛座：宜給伴侶多點私人空間，過多約束冇好處。

雙子座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

巨蟹座：健康是財富，趁周末做點運動，有益身心！

獅子座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

處女座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

天秤座：各方面運勢皆下滑，感情運卻好到不得了！

天蠍座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

人馬座：精神狀態走下坡，不妨趁周末好好休息吧！

山羊座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

水瓶座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

雙魚座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 正財旺

（跌）龍 健康差

鼠：一人少一句，要避免跟伴侶針鋒相對。

牛：人緣佳，陪家人享用美食，樂也融融。

虎：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

兔：正財運佳，努力工作，可望多勞多得。

龍：是日沖煞，健康運一般，做事欠動力。

蛇：別人不太敢接近你，處事態度要檢討。

馬：自信心不足，易出現杞人憂天的情況。

羊：運氣差，生活負擔大，易受失眠困擾。

猴：能跟伴侶坦誠交流，迎來愉快的一天。

雞：工作運一般，再不保持專心會出問題！

狗：感情運平平，異地情緣面臨嚴峻考驗。

豬：人緣運不錯，易遇上志同道合的朋友。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽雙子+上升風象=？

太陽雙子、上升雙子

這個組合的人擁有雙重雙子座的靈活性和好奇心。他們初見時可能給人一種非常機智和善於溝通的印象。他們天生喜愛學習新事物，適應力極強，並且善於與人交流。他們總是充滿活力，能夠迅速地適應變化的環境，並在多變的情況下保持冷靜。他們對世界充滿好奇，喜歡探索不同的領域和人際關係。在熟悉環境中，他們的靈活性和變通性會讓他們在各種情境中都能脫穎而出。

太陽雙子、上升天秤

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和適應性，但上升星座天秤使他們的外在氣質更為優雅。他們初次見面時可能給人一種和諧和迷人的印象，具備天秤座的平衡感和公平意識。他們天生擅長建立人際關係，並且在團隊合作中表現出色。他們重視和平與和諧，努力在各種情境中維持平衡。這種人往往是社交場合中的焦點，因為他們既有魅力，又善於溝通。在熟悉環境中，雙子座的靈活和適應能力會讓他們在社交場合中如魚得水。

太陽雙子、上升水瓶

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和好奇心，但上升星座水瓶使他們的外在形象更為獨立和前衞。他們初次見面時可能給人一種獨特和革新的印象，具備水瓶座的獨立思考和創新能力。他們天生喜歡挑戰傳統觀念，並且熱衷於追求新穎的事物。他們擁有強烈的個人主義和創造力，常常帶來新奇的想法。在熟悉環境中，雙子座的靈活和溝通能力會讓他們在創新和變革中保持穩定，並實現自己的理想。