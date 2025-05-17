陳曉華冧莊「劇后」　張曦雯成魔拗手瓜

無綫昨日舉行節目巡禮，花旦張曦雯與上位小花陳曉華威到盡，在9劇中各佔4套，雙雙榮登「劇后」寶座；而馬國明則成「劇帝」！兩位「劇后」將在新作中首度交鋒，張曦雯更會挑戰最邪惡角色並陷四角戀，令人期待。

無綫假灣仔會展舉行《2025 TVB年中節目巡禮》，當家花旦小生空群而出，包括4大視帝黎耀祥、陳豪、陳展鵬、馬國明與應屆視后龔嘉欣，聯同高海寧（高Ling）、張曦雯（Kelly）、姚子羚、劉穎鏇、羅子溢、周嘉洛、陳瀅、陳曉華（Hera）、朱敏瀚、陳自瑤與莊子璇等逾70位藝人亮相，場面熱鬧！

席間晒冷《金式森林》、《香港探秘地圖》、《臥底嬌娃》、《俠醫》、《璀璨之城》、《巨塔之后》、《夫妻的博弈》、《模仿人生》與《新聞女王2》合共9套新劇，當中Kelly與Hera佔劇最多，各有4套成為「劇后」；至於「劇帝」則是坐擁3劇的馬國明，高Ling與郭柏妍亦同佔3劇。從片花所見，馬國明與高海寧不乏激咀戲碼，郭柏妍則一改清純形象，在兩劇中分別被半裸張頴康胸壓咀嘴，又跟羅天宇有床戲，非常突破！大合照時，兩位「劇后」及「劇帝」均被安排企第一排，同站頭排的高Ling則獲陳豪與陳展鵬兩位視帝左右傍實，備受重視。

馬國明想做最佳「串星」

Kelly與Hera受訪時異口同聲表示開心，有工作機會要好好珍惜。正拍攝《俠醫》及即將開拍《璀》劇的Kelly，跟Hera在《璀》劇首度合作，她說：「劇入面我會同吳卓羲、張智霖、高Ling有四角關係，係從演以來最衰嘅角色，監製都話劇中冇個好人，我更加係邪惡中嘅邪惡，好期待呢個挑戰。」至於Hera講到冧莊「劇后」即哈哈大笑，自言還有不少待播劇，希望不要一次過播出，又讚Kelly劇接劇犀利。

馬國明與高Ling連續於《夫》劇及《新聞2》合作，馬國明對於成為「劇帝」感愕然，又稱在《巨塔之后》只屬客串演出，問到多劇在手是否想再衝視帝？他笑說：「我希望攞最佳客串獎。（唔想攞視帝？）都想，但都可以試吓其他嘢。」他與高Ling正為《新聞2》開工，高Ling透露與黃宗澤較多對手戲，很欣賞對方的輕鬆演繹方法，而「Man姐」佘詩曼則一貫霸氣，跟對方演出會更易入戲。提到與張智霖在《璀》劇演夫婦，問有否親熱戲，她說：「點到即止囉！佢喺劇中又唔只得我一個。」

另外，有傳《璀》劇原屬意陳展鵬任「男一」，但最終改為張智霖，展鵬表示不知情，大讚對方適合：「喺澳門取景嗰套？咁佢啱啲，因為佢係『初哥哥』，當年套劇都喺澳門拍，我哋都好懷念佢演嘅『初哥哥』，可以請到佢演出同公司有大製作都好開心。」

龔嘉欣化身吉祥物 陳自瑤火紅V煞搶鏡

藝人陳自瑤、龔嘉欣與姚子羚昨日紅噹噹亮相節目巡禮，當中以陳自瑤的大Deep V長裙最吸睛，雖然胸前有薄紗，但仍掩不住美好身材，相當惹火！前日才於社交網Po出Big爆上圍水着照的她，被指頻頻騷性感，她笑說：「係呢兩日啫！因為代言廣告有新一輯相出街，所以盡番啲責任。」而貴為視后的龔嘉欣如「吉祥物」一樣，拿着即影即有相機跟客戶合照，相當識做。雖然她只有一套劇及一綜藝在手，大合照時仍站於中間位置，備受重視。

至於近日春風滿面的姚子羚以一襲斜膊貼身裙示人，盡顯線條。與徐偉棟傳出姊弟戀的她，前晚在另一活動直認了解中，又大讚對方：「佢係好好嘅男仔，比較單純，我哋會傾電影同音樂，佢影相好叻，我社交網有啲相都係由佢操刀。」

與周嘉洛同居？陳瀅：冇過夜

藝人陳瀅昨日與緋聞男友周嘉洛同場，她介紹新劇《璀璨之城》時竟「發台瘟」忘記發言，要同劇的高海寧提場才如夢初醒。事後她解釋當時正跟馬貫東交談所以忽略了，談到傳與周嘉洛同居，她笑指不少朋友經常在她家中出入，但沒有任何人留過夜，至於可有發展空間？她揚言現時以事業為重。

至於周嘉洛受訪時亦表示，已一段時間未有到陳瀅家作客，談到日前孖朱敏瀚欣賞五月天演唱會期間遇上陳瀅舊愛何猷亨，他表示雙方之前在活動上已認識，不覺得尷尬，交談時亦沒有提及陳瀅。

陳豪珍惜工作機會

藝人陳豪昨日現身受訪，談到為養家而壓力爆煲，他坦承跟大家一樣備受生活壓力，但很榮幸能為家人付出。問是否不停𢱑工作？他說：「有工作會好好珍惜，做得更好以換來更多工作機會。（搞到壓力禿？）係舊料。（太太讚你點都咁靚仔。）多謝，有太太頂住。」至於咖啡店生意，他表示穩步上揚：「做咖啡店唔似餐廳咁大成本，暫時經濟情況應該影響唔到大家買杯咖啡。」

羅子溢夫妻檔開工 當暑期活動

藝人羅子溢昨日受訪時表示，很開心今年有《金式森林》及《模仿人生》兩劇，而兩劇角色又各有不同。提到太太楊茜堯，他指對方有劇接洽中，很支持她工作：「夫妻檔一齊開工仲好，最好喺暑假，可以帶埋小朋友開工。」談及細仔將為考學校面試，他笑說：「之前大女面試係我帶佢去，我都好佩服自己，因為合格咗，不負皇命，否則大件事！」他笑言其他家長穿得非常正式，他卻T恤、牛仔褲上陣，幸好女兒夠醒目，成功考上。