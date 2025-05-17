榛綦曾唱贏鍾柔美　出道撞到正頒獎禮重遇

樂壇新人榛綦（Natalie），2021年參加《全民造星IV》比賽後正式出道，繼去年推出單曲《第一零一次再見》後，早前再推出年度首支派台歌《第一萬零一次重遇》。Natalie表示新歌是上一首作品的延續，帶出「再見」過後便會「重遇」，宣揚珍惜每段好友關係的訊息。

談到她兒時已是「家燕媽媽藝術中心」學員，亦曾於11歲時參加音樂大賽獲得兒童組冠軍，而當時被她揮抵的對手包括鍾柔美（Yumi）及詹天文。Natalie表示跟二人識於微時，跟Yumi更是同一所藝術中心當學員，而跟詹天文則是跟同一位聲樂老師學聲樂：「或者其他校際比賽都會見到，到之後大家差不多同期出道嘅時候，又會喺啲頒獎禮見到。」她指比賽總有輸贏，但從來不會認為自己厲害。

另外，她早前為微電影演出，她表示除了音樂外，也希望作多方面嘗試：「我細個嘅夢想就係做演員，因為唔同角色可以嘗試到唔同嘅職業。」她笑稱要趁年輕盡量去磨練自己，除了演戲，她透露近期也開始拍攝短片，稍後便會放上自己的影片頻道。問她若有機會拍電影會想做甚麼角色？她説：「短期內最想做係青春校園劇學生，因為趁自己做到學生，哈哈！本身都好鍾意睇台灣拍嘅校園劇。」她指驚慄片也是她杯茶，但絕對不能拍有關昆蟲的電影，笑指這是她的死穴。

現正於大學修讀傳理系的她快將畢業，直言呢一科有助她在演藝事業上的發展，多了解幕後的運作。她自認是時間管理大師，同時兼顧學業和事業也沒問題。問到有冇時間拍拖？她笑指兩件事情沒有衝突，更自爆還有一個夢想是結婚生子：「所以我覺得我依家做嘅事，除咗係我事業之外，亦都係為我未來養家鋪路。」至於擇偶條件，她首要對方專一，互相信任及尊重對方工作，笑稱自己不是外貌協會會員，會比較着重對方性格，若果是半圈內人會更好，她解釋：「唔係做幕前嘅，因為始終兩個都係幕前會太高調，我自己唔鍾意咁高調，但我又另一半可以教我好多關於呢個行業、甚至係做人道理，我自己比較哲學，都係實際啲好。」

化妝：Herman Ng

造型：Stephanie Choy

服裝：i.t