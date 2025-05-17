東方日報C1：陳曉華冧莊「劇后」　張曦雯成魔拗手瓜

無綫昨日舉行節目巡禮，花旦張曦雯與上位小花陳曉華威到盡，在9劇中各佔4套，雙雙榮登「劇后」寶座；而馬國明則成「劇帝」！兩位「劇后」將在新作中首度交鋒，張曦雯更會挑戰最邪惡角色並陷四角戀，令人期待。

無綫假灣仔會展舉行《2025 TVB年中節目巡禮》，當家花旦小生空群而出，包括4大視帝黎耀祥、陳豪、陳展鵬、馬國明與應屆視后龔嘉欣，聯同高海寧（高Ling）、張曦雯（Kelly）、姚子羚、劉穎鏇、羅子溢、周嘉洛、陳瀅、陳曉華（Hera）、朱敏瀚、陳自瑤與莊子璇等逾70位藝人亮相，場面熱鬧！

席間晒冷《金式森林》、《香港探秘地圖》、《臥底嬌娃》、《俠醫》、《璀璨之城》、《巨塔之后》、《夫妻的博弈》、《模仿人生》與《新聞女王2》合共9套新劇，當中Kelly與Hera佔劇最多，各有4套成為「劇后」；至於「劇帝」則是坐擁3劇的馬國明，高Ling與郭柏妍亦同佔3劇。從片花所見，馬國明與高海寧不乏激咀戲碼，郭柏妍則一改清純形象，在兩劇中分別被半裸張頴康胸壓咀嘴，又跟羅天宇有床戲，非常突破！大合照時，兩位「劇后」及「劇帝」均被安排企第一排，同站頭排的高Ling則獲陳豪與陳展鵬兩位視帝左右傍實，備受重視。

馬國明想做最佳「串星」

Kelly與Hera受訪時異口同聲表示開心，有工作機會要好好珍惜。正拍攝《俠醫》及即將開拍《璀》劇的Kelly，跟Hera在《璀》劇首度合作，她說：「劇入面我會同吳卓羲、張智霖、高Ling有四角關係，係從演以來最衰嘅角色，監製都話劇中冇個好人，我更加係邪惡中嘅邪惡，好期待呢個挑戰。」至於Hera講到冧莊「劇后」即哈哈大笑，自言還有不少待播劇，希望不要一次過播出，又讚Kelly劇接劇犀利。

馬國明與高Ling連續於《夫》劇及《新聞2》合作，馬國明對於成為「劇帝」感愕然，又稱在《巨塔之后》只屬客串演出，問到多劇在手是否想再衝視帝？他笑說：「我希望攞最佳客串獎。（唔想攞視帝？）都想，但都可以試吓其他嘢。」他與高Ling正為《新聞2》開工，高Ling透露與黃宗澤較多對手戲，很欣賞對方的輕鬆演繹方法，而「Man姐」佘詩曼則一貫霸氣，跟對方演出會更易入戲。提到與張智霖在《璀》劇演夫婦，問有否親熱戲，她說：「點到即止囉！佢喺劇中又唔只得我一個。」

另外，有傳《璀》劇原屬意陳展鵬任「男一」，但最終改為張智霖，展鵬表示不知情，大讚對方適合：「喺澳門取景嗰套？咁佢啱啲，因為佢係『初哥哥』，當年套劇都喺澳門拍，我哋都好懷念佢演嘅『初哥哥』，可以請到佢演出同公司有大製作都好開心。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：