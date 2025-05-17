康城電影節︱愛瑪史東出席新片首映禮「遇襲」

由奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）與影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演的新作《Eddington》香港時間今日凌晨於《第78屆康城電影節》舉行首映禮。一眾巨星現身捧場，場面星光熠熠！

愛瑪身穿一襲白色長裙而前面有個半圓形「圍巾」，驟眼看似足「大型肚兜」。不過，紅地氈上發生了「小插曲」，愛瑪與同片兩男拍檔Austin Butler與Pedro Pascal企定定合照時，她突然被一隻蜜蜂襲擊，搞到愛瑪嚇到面容扭曲左閃右避，而在旁的Pedro一邊笑一邊「護駕」用手遮住她的頭以免被「襲」，Austin就對蜜蜂輕吹驅趕，場面搞笑！

除了愛瑪之外，華堅的影星太太朗妮瑪娜（Rooney Mara）亦低調現身與老公分開行紅地氈。此外，美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）亦驚喜現身以性感露肩長裙出席該片首映，今次是她相隔14年重返《康城》，並大騷手臂上的紋身。同一晚她亦連走兩場出席珠寶首飾品牌舉辦的年度晚宴，她負責擔任頒獎嘉賓。同場還有美國女星荷爾芭莉（Halle Berry）與導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）夫婦。