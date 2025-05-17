單依純首戰《歌手2025》奪第一名　獲封「00後版那英」

內地歌唱比賽節目《歌手2025》昨晚（16日）首播，不過，暫時未見之前盛傳的天后張惠妹、梁靜茹及葉蒨文，首集參賽的歌手有00後內地新星單依純、陳楚生、饒舌歌手周延（GAI）、白舉網、日本歌手BENI、美國鄉村女歌手Mickey Guyton、美國流行女歌手Grace Kinstler，台灣代表則是林志炫，被網民狠批「歷屆最差」，又謂跟之前網上盛傳名單落差大，製作人回應已盡力邀請，又謂心中沒有落差，並保證是最好的陣容。

曾被李克勤稱為「唱歌天花板」的單依純以新歌《珠玉》參賽，歌曲難度高，包羅複雜的轉音、真假聲切換及高音，而且還是全新編曲及首唱，網民大讚震撼，節目上屆冠軍那英對單依純的演繹給出相當高的評價，指她的天賦是聲音裏自帶的情感豐富，是老天賞飯吃，對於有人指她是00後的那英，她大讚：「她比我強多了。」歌曲上綫24小時內播放量突破500萬，相關話題「單依純太牛了」登上網上熱搜，討論量超10億。而最後毫無懸念，首集由單依純拿下第一名，第二及第三分別是陳楚生及Mickey Guyton，BENI最一名遭淘汰。