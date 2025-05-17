【營事檔案】咖啡焦糖布甸

咖啡焦糖布甸是一款簡單又美味的甜點，結合了咖啡的香氣與焦糖的甜蜜，適合作為下午茶或餐後甜點。然而，今次食譜用上了即沖咖啡，更進一步簡化了製作布甸的過程，令繁忙的生活中多一點甜。

雞蛋：布甸中的重要功臣

雞蛋是這款布甸的主要材料之一，當然富含優質蛋白質，而雞蛋中的蛋白質在加熱時會凝固，，就可以幫助布甸從液態轉變為柔軟的固態。另外蛋黃中的卵磷脂是天然乳化劑，能均勻混合布甸中的水分和脂肪，防止分層，確保質地細膩順滑。因此蛋白質除了為身體提供必需的營養以外，更有助製成不同食物，避免布甸在冷藏後變得乾硬，同時維持適當的彈性。

即沖咖啡：分量固定有好有壞

3合1即沖咖啡除了提供咖啡風味外，還含有糖及奶精，十分方便，用熱水就可以沖出一杯奶啡。而市面上不少即溶咖啡暗藏高糖分、高脂肪和高熱量陷阱，三合一即溶咖啡中的奶精通常都是奶粉或氫化植脂奶粉組成。氫化植脂奶粉是由植物油加工轉變為性質穩定的飽和脂肪酸，過量攝取容易增加血中壞膽固醇，提高患上心血管疾病風險。但即沖咖啡的好處是分量固定，因此間中飲用，甚至取代平常一大杯的全脂奶或奶精咖啡的習慣都未嘗不可。

咖啡焦糖布甸

材料：

沙糖 1湯匙

3合1即沖咖啡 1條

雲尼拿香精 3滴

雞蛋 1隻

做法：

1) 在兩個可微波的杯中加入沙糖及半茶匙熱水

2) 放入微波爐叮1分鐘，然後逐次微波10秒，直至變成深咖啡色

3) 然後馬上加入1茶匙熱水拌勻，放入雪櫃備用

4) 即沖咖啡加入130毫升熱水拌勻

5) 加入雲尼拿香精及雞蛋拌勻

6) 過篩後倒入已凝固的焦糖上

7) 放入微波爐叮1分鐘，然後逐次微波30秒，直至液體凝固

8) 放入雪櫃雪一小時以上，最後可把布甸反轉倒在碟上，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。