新歡舊愛同日現身宣傳新作　湯告魯斯前妻妮歌性感真空遠勝Ana

荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）近日為了宣傳新作《職業特工隊：最終清算》（Mission:Impossible—The Final Reckoning）而頻頻亮相，而他的「新歡舊愛」前日（15日）就同日現身宣傳新作。

近期與「靚佬湯」打得火熱的古巴性感女神Ana de Armas 近日就在美國紐約忙於宣傳即將上映的新作《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina），他先後以密實打扮亮相多個電視節目受訪宣傳。Ana於節目受訪時首回應與湯的緋聞，她沒有承認亦冇否認指表示她們將會合作幾部電影，自己因而好興奮。據知其中一部合作的電影正是恐怖片《Deeper》。而「靚佬湯」近日受訪時亦有提及Ana並表示已看過她的新作並大讚她「好打得」。

至於「靚佬湯」的前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）近日亦忙於宣傳新劇《完美陌生人》（Nine Perfect Strangers）第2季，而前晚她就在洛杉磯出席劇集的首映，同場還有亞裔男星Henry Golding。妮歌「真空上陣」中性打扮示人，十分性感！

另方面，內地發行商昨日宣布引進《職》並安排於5月30日上映。暫時未知「靚佬湯」會否訪華配合宣傳。