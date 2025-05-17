「兒童奧斯卡」公布提名名單　Lady GaGa火拼Ariana爭奪最佳女歌手

每年一度有「兒童奧斯卡」之稱的《Kids’ Choice頒獎禮》即將於6月2日在美國加州舉行，而提名名單昨日正式公布。美國兩大樂壇天后Ariana Grande與Lady GaGa以及饒舌天王Kendrick Lamar各獲4獎最多提名暫時領先。

Ariana與GaGa除了角逐最受歡迎女歌手之外，GaGa亦憑大熱新歌《Abracadabra》獲最受歡迎歌曲提名。GaGa亦憑新碟《Mayhem》獲最受歡迎專輯提名。此外，GaGa亦憑與男歌手Bruno Mars合唱的Hit歌《Die With A Smile》爭最受歡迎音樂合作，而Bruno亦憑與Rose合唱的「洗腦神曲」《APT.》獲同一提名「自己打自己」。至於Rose亦與Black Pink兩隊友Jennie與Lisa爭最受歡迎突破女歌手。

至於電影獎項方面，改編自電視遊戲的《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）角逐最受歡迎電影之外，兩位男主角積碧克（Jack Black）與「水行俠」Jason Momoa亦同獲提名最受歡迎電影男演員爭獎。「肥積」亦憑片中主唱的歌曲《I Feel Alive》提名最受歡迎電影歌曲。至於最受歡迎電影女演員就有《魔法壞女巫》（Wicked）兩位女巫Ariana Grande與Cynthia Erivo 獲提名。而金像影后楊紫瓊亦憑片中Morrible夫人一角提名最受歡迎奸角，與同片的謝夫高拔林（Jeff Goldblum）等爭獎。