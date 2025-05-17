衛詩雅招待兩大泰國男神　介紹香港地道美食

女星衛詩雅（Michelle）主持的網上節目《衛食攻略》最新一集邀得電影《關於我和鬼變成家人的那封利是》的兩位男主角、泰國男神PP Krit及Billkin擔任嘉賓，Michelle盡地主之誼，親自買了多款香港街頭小食給兩人品嘗，包括雲吞、腸粉、蜆蚧鯪魚球、雞蛋仔及燒賣等。Michelle表示之前看了《關》片，大讚電影很搞笑，加上她很想見到其中一位演員Billkin：「我幾個月前應該可以見到佢，當時我攞亞太影展最佳女主角，佢係攞男主角獎，可惜佢冇去嗰個頒獎禮。」當她得知兩人來港宣傳電影後，她即邀他們上節目。不過，最搞笑是當Michelle為男神買外賣時，她忘我哋買了幾瓶醬料作私人用途，走時亦只拿了自己的醬料，忘了拿外賣，認真大頭蝦。

Michelle見到兩位嘉賓時貼心地問對方有甚麼不吃，Michelle自言愛吃雞子，又問他們是否吃雞子，兩人帶點驚慌，不停問哪個雞子，Michelle即叫他們放心，沒有買雞子，兩人試吃了雞蛋仔及燒賣，Michelle謂可惜雞蛋仔放久了，已經不脆，她笑言：「我畀個地址你哋，今晚唔好話畀經理人聽，你哋兩個偷偷買嚟食。」

另外，提到《關》片跟鬼有關，Michelle問兩人是否相信有鬼，PP Krit稱由細聽到大，雖然沒有遇過，但相信有鬼，至於Billkin則表示：「依家唔係太相信，以前相信，所以會好驚，但咁樣生活唔到，我唔敢一個瞓，唔敢沖涼，出街都好驚，所以惟有改變自己思維，依家嘅思維係冇鬼，冇鬼就冇嘢好驚，以前睇鬼片會好驚，要開燈瞓，同埋唔敢將腳放喺被出面，半夜唔敢起身去廁所，依家係全新嘅人。」Michelle又問兩人若不當演員，會做甚麼時，PP Krit稱想當飛行員，笑言：「現在應該係尋找真愛，依家仲尋找中。」Michelle即時公開為她招募，而Billkin就話不當演員，應該會創業或讀市場學，Michelle問他不用找尋真愛，他十分識做地說：「我嘅愛就係工作。」