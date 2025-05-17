香烤菜式　各地大不同

經炭火和烘烤的食物，會帶來難以形容的獨特香氣，無論是印度炭烤、意大利烤海鮮、阿根廷烤肉，又或是港式烤雞，點烤都咁惹味。

印度炭烤

風味濃郁的印度風食，在本地有一定的市場。早前於尖沙咀開設的現代印度餐廳，聯合創辦人兼總廚Balram Yadav曾任杜拜皇室御廚，新餐廳以現代烹飪手法為主，熏香炭烤富人氣，印度泥爐炭火Tandoori烹調的菜式有香烤印度芝士、黑胡椒炭烤雞肉、炭烤甜椒免治羊肉和香料羊架等，每款都配有不同的醬料和配搭，分外入味。其他有伊朗三角餃、酥炸印度麵包配鷹嘴豆咖喱、印度鹽酥雞65、慢煮羊肉醉配印度餐包及各式咖喱等菜式。午市菜單會有多款燒烤肉類、海鮮及素食主菜，配無限量供應的印度香飯、蒜蓉烤餅或薯條，分外滿足。

南美氣息

南美國家喜愛烤燒菜式，無論在家或餐廳，都有BBQ烤肉。中環阿根廷扒房近日推出新菜單，烤羊臀肉配烤茄子、蒜泥及火炙油封紅葱頭，吃得滿嘴油香，配紅酒一流，烤逸虎蝦啖啖肉又彈牙，配檸檬青醬牛油，剛好中和，水牛芝士配炭烤蘆筍，再加點羅勒青醬，爽口鮮嫩。其他有慢煮牛臉頰肉、醃三文魚片、菠菜意式手工麵和二次烹煮牛胸肉等，讓你吃得過癮。

意式香烤

除了肉食，海鮮也是燒烤的好食材。鰂魚涌意大利餐廳於逢星期六推出意式燒烤周末早午餐和晚餐，當地的燒烤烹飪稱為Grigliata，原來有好多選擇。先品味布袋芝士配烤甜椒和羅勒，茴香沙律和意粉後，就可大口大口歎雜錦串燒，鮮味的大蝦、利香膠和各式各樣的蔬菜，烤羊排或和牛以外，還有三文魚扒、原隻波士頓龍蝦和全條海鱸魚選擇，再加上各樣烤蔬菜拼配，豐富多樣，最後以開心果西西里忌廉卷餅和雪葩三重奏作結。

無火燒烤

自己動手豐衣足食，想去到邊燒到邊，一樣簡單。本地新戶外燒肉品牌首創煙熏烤焗專利的BBQ BOX及168乾式熟成肉，食材熟成7日，質感和口感更佳。BBQ盒子具備無火炭加熱和乾式熟成技術，套餐可揀選熟成厚切五花腩、松板肉、熟成雞肉串燒和黃雞雞髀等配搭，想幾時食都得。