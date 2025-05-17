汪小菲婚宴盛況曝光　登長城拍婚照極盡心思

台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，今日在北京郡王府與女友馬筱梅補辦婚禮。雖然早前被爆出內地「高訂婚紗女王」蘭玉拒絕替「名人」客戶設計婚紗，汪小菲夫婦即捲入風波，但未有影響今日的婚禮。網上流出2人唯美婚紗照。見新娘子換上3套禮服，包括馬甲蓬蓬裙公主式禮服，和低胸貼身展現她前凸後翹好身材的縷空禮服，以及中式的火紅旗袍。

而汪小菲則穿西裝從頭到腳一身黑色，然後又換了白色襯衫，中式服裝則繡上了龍，所當走在時尚尖端。汪小菲牽着太太的手狀作親吻大晒恩愛。

2人的婚照取景亦相當講究，拍中式禮服時2人登上了長城，格外古色古香。西式婚紗則在海邊拍攝，2人上了木船相當詩情畫意，另外也有在草地取景拍攝，連換3個場景，相當花心思。

今日的婚宴現場氣氛相當熱鬧，2人身穿傳統中式婚服亮相，攜手步入人生新階段。馬筱梅穿中式婚服散發中國氣色。新人從酒店門口現身，汪小菲狀庇大好精，馬筱梅以一襲紅色鳳凰繡花婚服驚艷亮相，頭戴金色頭飾貴氣十足。汪小菲穿上繡有龍圖案的黑色西裝，與太太造型互相輝映。

據悉，汪小菲此次婚宴只邀請親朋好友出席，更不收取任何禮金，展示出低調和誠懇的態度。現場，汪小菲母親張蘭興奮到場，身穿白色旗袍的她將美好身段展示無遺，妝容精緻相當揚眼。