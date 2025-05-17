直飛不丹　下榻五星級獨特旅舍

今年年初有航空公司推出香港直飛不丹新航線，大大省卻轉機麻煩，令人蠢蠢欲動想到此一遊。以古老寺廟、原生態自然景觀及簡樸民風馳名的不丹，同時不乏五星級住宿設施讓旅客享受一番，位於帕羅河谷便有被《國家地理》選為世上獨特旅舍（Unique Lodge Of The World）的奢華旅館，擁有摩登裝潢及豐富設施的同時，建築內外又融入了當地傳統風格，帶來獨特體驗。當地另有提供泳池別墅及豪華帳篷的高檔酒店，呈上多種宿泊樂趣。

-------------------

手工打造 匠心之作

位於帕羅河谷的Zhiwa Ling Heritage Hotel，是不丹首間由當地人全資擁有的豪華酒店。酒店在2023年完成翻新工程，過程動員逾60名工匠，無論是外部的雕刻木樑和錐形石牆，還是內部的手繪壁畫和紡織工藝品等，均以手工技藝呈現傳統不丹風格，同時融入現代化設計，讓建築獨樹一幟。酒店佔地12英畝，由1幢主樓及8幢2至3層的小屋構成，擁有45間套房、3種房型，面積介乎49至220平方米。房內天花板有木造橫樑，搭配富民族色彩的紡織品和樸實家具，且均附有能遠眺當地最具代表性地標虎穴修道院的私人露台。用餐方面，酒店設有Lingka和Gawa共兩間餐廳，前者為炮製國際美食的全日餐廳，後者則主打傳統地道美食，另有Mad Monk Bar可輕鬆小酌。休閒設施包含戶外熱石浴、室內暖水池、提供健身房等服務的Menlha Spa、供應正宗酥油茶的茶館和圖書館。此外，位於主樓有一幢佛堂，採用了有450年歷史的木材建成，內設由僧侶主持的冥想課程。每晚房價US$520（約HK$4,056）起。

-------------------

名師操刀 盡享美食

建於普那卡莫曲河畔、佔地達30英畝的Pemako Punakha，擁有不少亮點。其一是找來美國著名設計師Bill Bensley操刀，歷時7年打造21幢由290平方米起跳的帳篷式泳池別墅，提供一房、兩房和三房類型，最豪華的總統別墅佔地達720平方米，享有無邊際恒溫泳池、私人露台和管家服務。內裝採用橙、黃、黑和白等大膽鮮艷的色調，而露台則有Serge Ferrari遮光織物及銅製家具，將傳統特色和現代美學合二為一，同時擁有大片鬱鬱葱葱的山谷景觀，及可遠眺17世紀宮殿普那卡宗。另一驚喜是酒店擁有多達4間餐廳，包括主打國際料理的全日餐廳Soma、炮製正宗不丹美食的Alchemy House、精緻料理餐廳Sura、讓人享受野餐般時光的露天餐廳Ati，另有提供美酒美景的Five Nectars Bar。也別錯過水療中心Lotus Realm Spa，採用當地傳統醫藥療法Sowa Rigpa為基礎，提供熱石浴Dotsho、蒸氣桑拿、足部按摩、瑜伽館和健身房等設施和服務。住客在酒店內亦可體驗徒步旅行、射箭、遊船河、燒烤、占星等活動。每晚房價US$1,200（約HK$9,360）起。

-------------------

帳篷套房 獵遊味濃

另一間同樣選址於莫曲河畔的andBeyond Punakha River Lodge，是著名豪華獵遊公司andBeyond首間於非洲和南美洲以外開設的酒店。所在的50英畝土地原屬於不丹皇室成員，並計劃作泛舟用營地，公司接手後找來負責建築設計的Fox Browne Creative和一眾工匠改建成現時模樣。酒店提供6間面積為89平方米的奢華帳篷套房，以非洲獵遊為設計靈感，並按照不丹傳統建築風格，利用帆布帳篷和木樑所組成。內裝以多個彩繪家具和手工羊毛織物作布置，配上藍色天鵝絨梳化及享有喜馬拉雅山美景的私人露台。另有附私人泳池的一房河畔別墅及兩房家庭套房可供預訂，面積分別為150及310平方米，各套房均配備專屬導遊或管家。餐飲膳食方面，餐廳以「從農場到餐桌」為理念，利用當地時令食材炮製出結合印度和中國風味的創意料理。酒店另提供多種活動，例如划艇、踩單車、射箭、徒步拜訪周邊宗堡及寺院等，亦可到位於果園的水療中心體驗瑜伽、按摩和熱石浴等。每晚房價US$926（約HK$7,229）起。