羅天宇型爆射入2個3分波　「籃板王」何廣沛打錯位冇表現

「Panasonic學界籃球邀請賽2025」今日（17日）在灣仔修頓室內場館舉行，藝人何廣沛與羅天宇有份出戰當中的「明星表演賽」，兩人代表的「熱血戰士隊」，最終以1分之差險勝「火箭夢想隊」，有「微笑三分手」之稱的天宇射入兩個3分波，反而「最強籃板王」的何廣沛，就因位置問題未能發揮作用，他坦言：「我打開籃板位置，但教練唔知，我發現我嗰隊已經有3個係籃板位，所以我轉咗後防。」兩人稱最近恰逢公司內部有籃球賽，他們戶屬的球隊Hero亦有代表出戰，故只要不用開工，便會加緊練習。

談到工作，天宇透露有份拍攝的新劇《璀璨之城》將下月開拍，而何廣沛已投入《新聞女王2》的拍攝，由於劇集在深圳取景，需要香港內地兩邊走，因此他未能出席昨日舉行的節目巡禮，提到他在巡禮中坐擁3劇，跟同有3劇的「劇帝」馬國明平分秋色，被指也是「劇帝」時，他謙稱：「唔好咁講，因為我去年冇乜劇播，所以有啲存貨。」他指自己在《新聞2》的角色跟上輯相比有所成長及能力更強，不會像上輯般輕挑，問到會否有新感情線？他自言十分專一：「我嘅對象永遠只有Man姐（佘詩曼）一個，有幾場我都睇到眼濕濕，個劇本好好，劇情連我都估唔到。」

而鄒兆霆、林俊其、吳子冲亦有參予表演賽，3人中以子冲最好波，個人得5分。而林俊其就第一次參賽。他們透露近日積極練波，因為早前參加TVB內部籃球賽，他自組名為「籃裏通殺」參賽，但自嘲全隊都是「豆腐人」，多位隊員因受傷不能作賽，致經常不齊人，子冲今日也戴了護臂，因為之前筋骨受過傷，笑言全身都戴了Pad。

林俊其中學時愛踢足球，笑言只做過籃球賽啦啦隊，但每年都會來睇「明星表演賽」，想到今次有份落場，同隊有甲一球員帶着，感覺好爽：「近同何廣沛拍《新聞女王2》，所以特別合拍，不過其實我同佢在劇中是對家。」指籃球賽好有火，希望可以繼續打下去。鄒兆霆則表示「籃裏通殺」在TVB表現最差，笑言是改錯名，好想招攬新隊友，想請甲一球員加入，目標想同「Hero」、「J music」做到勢均力敵。