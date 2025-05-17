許家傑手踭撞到孔德賢鼻樑：聽到「啪」一聲！

「Panasonic學界籃球邀請賽2025」今日（17日）在灣仔修頓室內場館舉行，許家傑和周志康是「明星表演賽」的常客，表示今年多了「聲夢」的侯雋熙（Duncan）、黃奕斌（Hugo）和潘靜文（Sherman）參予更開心，知道Duncan打波受傷，希望他盡快康復。

比賽期間家傑與孔德賢都有碰撞，家傑手踭不慎撞到孔德賢的鼻樑，孔德賢大叫一聲倒地，幸沒有大礙，家傑表示：「嗰時剩3秒，我想突破，手踭撞到佢個鼻樑時聽到『啪』一聲，之後同佢傾偈好彩冇乜事，我自己都一把年紀，唔想大家整親，之後會請佢飲檸檬茶，叫多啲冰畀佢敷。」

講到傷勢時，孔德賢表示：「我畀佢撞到個鼻嘅時候，我聽到啪一聲，個鼻好熱好似著火咁，痛到標眼水，當時我諗一係撞歪咗個鼻，一係就鼻骨裂咗，不過冇流鼻血，好在個鼻係真鼻，唔係假，但依家有少少鼻塞，懷疑係啲血喺入面。我做運動向來係咁衝，不過OK，冇乜事。」

至於曾展望出賽前在更衣室刮傷手流血，需要包紮傷口，他講笑謂：「個傷勢好大影響，否則就會幫球隊贏波，依家輸咗都係因為我傷咗，我真係對唔住球隊。」而鄭衍峰表現神勇，他謙稱因為會場風水好及手感順，才射入多球3分球，及後正經表示因最近參與無綫內部的籃球賽，故近期有落力練波，他透露其所屬的球隊Hero向來稱霸公司，近日打入總決賽，將對戰最新一期訓練班，不過勝算只有一半：「佢哋平均年齡係21歲，我哋平均年齡係31歲，佢哋體能好好，打足全場唔駛換人，都仲有氣有力，希望我哋可以贏，如果輸咗就當交捧，哈哈!」

周志康表示大家落場都好落力，可能當刻缺乏距離感，同場個個水準好高，並提升大家的鬥志，好似射罰球時全場大叫，練到大家心臟強大。家傑表示每年都好期待參予賽事，有種傳承感覺，以前是打學界賽的球手，再來的時候已經成為職業球員。