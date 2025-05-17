林保怡張振朗宣傳新劇　視后佘詩曼驚喜現身撐場

無綫劇《刑偵12》將於下周一隆重播映，而昨日一眾主要演員包括林保怡、張振朗、陳自瑤、傅嘉莉（Kelly）、陳法蓉、吳業坤、戴祖儀及高鈞賢等齊集深圳電影中心出席首映禮，除無綫行政主席許濤到場，連未有參演《刑》劇的佘詩曼（阿佘）也駕到，當穿上短褲露長腿的她突隆重登場時，全場大譁然，張振朗即走到觀眾席迎接阿佘，沿路為她護航，而保怡亦衝上觀眾席拖她上台，後再向她鞠躬致謝，還加送一個愛的抱抱。

現忙於趕拍《新聞女王2》的阿佘，在台上表示本要開工，但請了休假才有空到場支持欣賞及值得學習的演員，她說：「自己好鍾意睇警匪、懸疑片，都睇過預告片，覺得好精彩，好爽，雖然沒有我（份拍），但部劇會成為港劇另一個經典，所以請大家多多支持。」

相隔14年再重返娘家的林保怡表示有信心劇集大收，對於預告片中有他的舊拍檔陳慧珊獻聲，他愕然反問：「係咩？我唔知喎，似咋嘛？要問吓監製先。」至於可會再跟陳慧珊拍劇，他則說要睇緣分，更提議預埋「好得」的張振朗齊合作，還爆seed指張振朗非其角色首選：「監製鍾澍佳到最後先決定係張振朗，但合作過後就覺得不得了，佢喺現時可以改變去遷就人。」談及曾合作的王喜自爆兩度遭迷姦，他避談：「呢個係《刑偵12》宣傳。」被大笠高帽的張振朗則謂在林保怡身上獲益良多，又覺得前輩最正之處是不化妝，問他可知自己是角色的次選，他坦言：「我都想知，佢哋話拍完先，但我最後都係得唔到答案。」

同場的Kelly提及愛貓「BeBe」病況轉差時，即雙眼通紅說：「呢兩日佢應該要離開我，已到癱瘓狀態，每兩、三小時同佢按摩，如果帶佢去睇醫生，一定提議進行安樂死。，其實我本身想佢自然，好多藝人朋友都叫我放手。」在《刑》中飾演心理學家的她，透露曾被劇中的病人推撞至全身瘀傷，最嚴重一次是頭撼爆醫院電視機，但她最擔心是：「劇組使唔使我賠錢，同埋張振朗隻手有冇傷。」