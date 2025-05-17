25位練習生首露面！倪樂琳驚喜現身撐場　前隊友感動落淚

第一期「Idol Girls偶像女生」今日於鑽石山舉行首次媒體發布及粉絲見面會，由森美擔任主持，25名練習生在台上表演多首歌曲，現場圍滿眾多粉絲，氣氛熱鬧。

25名練習生分成3組接受訪問，第一組有林泳妤（Wingy)、莊嘉詠（Anesa）、黃小悼（小悼）、柯家鑾（家鑾）、梁夢月（夢月）、陸曉瑩（Yoyo)、陳欣雯（Cindy）及王凱晴（Kathy)，訪問前突然數名練習生眼紅紅兼眼泛淚光，原來是因為應屆港姐倪樂琳（Elly）的出現，Elly與練習生中的小悼、家鑾、夢月、Yoyo、Cindy都曾是女團MORII GIRLS的成員，一起跳Kpop舞，感情深厚的眾人一見到Elly到場支持，便忍不住感動落淚，一同合照留念。而就讀醫科Year 6的Wingy表示希望有多元化的表演，所以揀獨唱英文歌，其他成員亦大讚Wingy唱歌很叻。至於擔任班長的Cindy透露今日才決定做班長，負責整合和提醒大家，笑指可能因為自己年齡第二大和性格果斷。

第二組有曾琸庭（Alice)、謝恩同（Jasmine)、曾明怡（Una）、顏寶儀（Polly)、趙雯軒（Anna)及周穎悠（悠悠)，對於首次在公眾面前表演，她們都直言既緊張又興奮，可以讓大家看到她們四個月來努力練習的成果。問到一大班女仔一齊相處會不會嗌交，Polly指每個人都有自己的特色，又很Nice，所以未曾嗌過交，而Anna則表示她們是團體而非選秀節目，互相之間沒有競爭關係，眾人的目標和方向一致，會一同努力進步。

第三組有王芷蕎（芷蕎）、吳綺琳（Sharon)、陳苑珊（Vian)、李依諾（Hazel)、李曉琳（Fiona)、潘心悅（Renee)、黃可盈（Melanie)、吳雨蕎（Elva)、黃曉晴（Tiffany)、陳雅暄（圈圈）及單愷朗（Helen)。其中年僅14歲、正就讀中二的Fiona大讚24名姐姐都十分照顧她，問到能否同時兼顧學業和練習，她則指自己通常在放學後先排練。而正就讀護士課程Year 3的Hazel坦言正處於實習期，會努力平衡實習和訓練，若有事未能出席，亦會看影片練習。電視童星出身的Melanie曾参與拍攝多套無綫劇集，談到她的演出經驗會否對她舞台演出有所幫助，她笑言會令她不會驚，整個人比較淡定，早前播畢的無綫劇集《奪命提示》Melanie亦有份出演，她笑稱已經是6年前拍攝的，更直言成為練習生後也願意繼續拍攝劇集。