阿Mo疑外出吸呼新鮮空氣　最新圖片曝光

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（17日）他發出第147封代禱信。

李盛林牧師透露阿MO自意外發生後，一步一步來，一關一關走過：「從最初的全然臥榻靜養，到透過電動醫療床將身軀緩緩托起，每一寸角度的抬升都銘刻著復健之路的艱辛。十五度仰望窗外的初陽，四十五度與探病家人密友平視對話，這看似機械的床板調節中，實則蘊藏著人體工程學的精密計算與醫護團隊的專業判斷。」他分享了一張疑似推着坐在康復椅的阿Mo外出的影子照片。相中所見，阿Mo身上披上厚厚外衣，在戶外的大樹下呼吸新鮮空氣及曬太陽。

代禱信長文如下：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 147 (20250518) 「廣闊治療又新又活的出路」

「…神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」 (哥林多前書10:13)

【經文解釋 (上)】：

神讓我們遇到試探，是因為祂知道我們扛得住；而且祂一定會幫我們找到解決的辦法，只要我們願意相信祂、照祂的話去做。只要目標清晰，中間的過程就全交在神的手引導，按照祂的方法和心意達到目標。覺得自己很堅強的人，反而容易失敗；但懂得遠離誘惑倚靠主的人，才能站得穩。

【阿MO在經文中的體驗 (上)】

人生遇到打擊時能不能扛住，其實很看個人。所以很多人會說：「我不是他，他也不是我，他能做到，不代表我也行。」但阿MO也是普通人，只是他對自己要求高，再加上相信聖經裡神的承諾，所以才能在巨大的考驗中堅持下來。神為他開了一條又活又新的路，似是沒有前人行過的，卻也是一步步充滿恩典與突破的更新之路。

*(一) 啟言 (Mo)： * 邁向廣闊治療的空間

1) 不管是受傷還是生病，最重要的是要相信前面仍有廣闊治療的空間等待著，那怕治療要花很長時間。一開始就要有心理準備。知道現在治療是在甚麼階段，並提前思考未來可行的方向。阿MO就是這樣，一步一步來，一關一關走過。

2) 開拓出一條又新又活的路

a) 從最初的全然臥榻靜養，到透過電動醫療床將身軀緩緩托起，每一寸角度的抬升都銘刻著復健之路的艱辛。十五度仰望窗外的初陽，四十五度與探病家人密友平視對話，這看似機械的床板調節中，實則蘊藏著人體工程學的精密計算與醫護團隊的專業判斷。

b) 從依靠站立傾斜台被動支撐，到穩健完成輪椅轉移，接受顱磁刺激治療。

c) 從輪椅上的關節強化與肌力訓練，到穿戴仿生外骨骼，實現機械輔助步態。

d) 經過無數次神經微電刺激與高強度訓練，終於嘗試用減重式步態訓練機，活化踏步的潛在功能。

e) 如今逐漸擺脫輪椅頭枕的依賴，進而繼續用微電刺激手部肌肉關節，到現在只能單一方向移動智能電動輪椅的操控把手，盼能在很快的將來能全方位使用智能電動輪椅，但現今已是意想不到的進步了。

這段歷程，宛如破繭之蝶，不僅見證了生命韌性的層層突破，更開拓出一條融合現代科技與復健醫學的創新之路。

3) 禱告：

a) 感謝神，在阿MO身上每寸肌肉的顫動，都在應驗「我的能力在人的軟弱上顯得完全」（林後12:9）的神聖應許。

b) 為阿MO與爸媽直接陪伴同走這復康路而感恩，祈求滿有慈愛和大能的創造主在阿MO身上施行奇妙的醫治，使輪椅的軌跡成為醫治瘸子的美好見證（徒3:8）。

c) 為「在受試探/困惑的時候，神總要給我們開一條出路，叫我們能忍受得住」而感恩。

(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】`：兩極感受的復康陪伴之路

1) 陪伴阿MO走這段復康之路，內心常湧現兩極的感受：時而感到被動，時而必須主動尋找出路；時而心懷無奈，時而看見曙光；時而懷疑治療已至瓶頸，時而因尋得出路而雀躍不已。過程中總交織著種種看似矛盾的心境。

2) 細想之下，或許正因陪伴阿MO的每一步，都是讓我們學習仰望那位引領前路的創造主 -- 這條路上本沒有前人既定的答案，唯有持續信靠。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「147廣闊治療又新又活的出路」。