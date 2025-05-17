藤原奈美　國寶級水滴奶

身材出眾嘅美女，有人會封對方為「女神」或列為「神級」，而日本寫真界同AV界就好興用「國寶級」呢個形容詞，好似今日為大家介紹嘅藤原奈美，就因為極具欣賞價值，被稱為國寶級風格女優！

健美好波

配得上「國寶級」呢3個字，當然係正嘢啦！喺日本寫真界，就不斷有「國寶」出現，例如足立梨花嘅「國寶級美尻」、山崎亞美嘅「國寶級美腿」、桐山瑠衣嘅「國寶級爆乳」同埋I奶美女和地司嘅「國寶級巨乳」。至於現年25歲嘅藤原奈美，亦被稱為擁有國寶級，原因同身材健美有密切關係！話說出道初期，奈美嘅面形仲有啲闊，但唔知點解，之後變得尖咗又靚咗，而喺同一時間，身材亦操得愈來愈弗，好有健康美，最重要係心口對H奶形如水滴，極富彈性，吸引力比和地司有過之而無不及。

愛上砌車

出身於岐阜縣嘅藤原奈美，一直夢想加入演藝界，所以從家鄉搬到東京居住，一邊喺咖啡店做侍應，一邊尋找入行機會，經過兩年嘅等待，終於喺2022年被星探發掘，正式躋身寫真女優行列。由於奈美明白入行機會唔係人人有，所以拍攝寫真嗰陣零舍落力，除咗展露自己嗰副弗到爆嘅國寶級身材，喺鏡頭前仲好好笑容，令人有如沐春風嘅感覺，仲喺最近舉行嘅選美活動「Miss SECRET 2025」中取得亞軍獎座，真係好有觀眾緣。

值得一提，奈美除咗拍寫真，仲做埋網紅，周不時拍片同網友分享，當中見佢喺最近愛上玩遙控車，不時去車場砌番幾轉，又親自示範點樣為愛驅噴油，玩得都幾專業㗎！

家陣做埋網紅嘅奈美，成日會透過社交網分享自己嘅活動消息，仲不時向網友派福利，一於多啲Click入去，見識一下呢副國寶級身材有幾正！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：36H-23-35