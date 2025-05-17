《中年》顏米羔丁文俊空降上水廣場　偕陳俞霏獻唱經典金曲

《中年好聲音1》歌手丁文俊偕《中年好聲音2》季軍顏米羔及陳俞霏（阿霏）今日（17日）獲邀出席「上水廣場 夢想好Sing音」露天音樂會，吸引半百粉絲舉牌支持，場面熱鬧，十足Fans Club聚會。而3位歌手除翻唱張國榮、陳慧嫻、郭富城及吳業坤的經典歌外，丁文俊獻唱個人單曲《人有無數可能》，還跟粉絲大玩鬥長氣遊戲，又發揮舞跳舞天分，擺出瘋狂惹笑的舞姿，最後仲有全場大合唱，玩足個幾小時。

丁文俊接受訪問時表示會和兩位歌手合唱及有獨唱環節，雖然首次3人正式同台，但顏米羔就話一定好夾，只是穿上牛仔褲的他怕天氣太熱，問可擔心粉絲要求他除衫？他笑謂：「係咪都要除，但未必係依家，可能唱吓唱都要除衫，我着褸就因為要型啫。」

顏米羔又讚丁文俊已擁有個人單曲好勁，而他亦恨有屬於自己的歌，早已努力創作中，可惜：「嚟緊架啦，畀少少耐性啦，我讀書少，係咁架啦，我又唔夠才華，歌詞都改咗好多次，今日填完，聽日又唔鍾意，我唔想濫做。」阿霏即讚顏米羔嘗試填詞是好事，要求高也只是想將最好的呈現給歌迷，丁文俊亦送上鼓勵，指顏米羔只是慢工出細貨。

除填詞外，顏米羔將於年底以副導演身份開拍電影，題材圍繞賭場的鬼片，又說能成功開戲實屬難得：「個市道唔好，申請『電影發展基金』好耐，做導演比做演員需要更多時間及心血，（係咪好大壓力？）還可以，依家連失眠都冇時間，上床2秒就可以瞓着，（有咩演員參演？）遲啲先可以透露，唔可以講咁多，怕打草驚蛇。」丁文俊就透露將幫朋友拍 MV，詳情暫時要保密，只可以說：「係女性朋友，有驚喜，整件事都有意義。」而阿霏就話要努力寫歌，又向身邊的顏米羔𢱑撈：「顏導演，有冇角色啱我，我想扮鬼，又鍾意做神婆。」顏米羔坦言可以考慮，但突然想起阿霏有歌未交給他，她則已做好，稍後即「交貨」。

最後談及《中年好聲音3》7位歌手齊加盟無綫，可擔心公司資源分配問題，顏米羔就話「冇有怕」：「冇乜好怕，資源一向都係有限，但公司資源係冇限，『家庭成員』咁多先好，人愈多先有陣營同選擇，一個人好，唔代表呢行會好。」丁文俊亦言：「唔止『中3生』啦，『中4生』都口黎梗，咁多人，如果要搞Gathering就要搵更大嘅地方。」而7位《中三生》中，顏米羔話最愛李金凱，因為他唱歌有Feel，更形容：「佢個靈魂落咗個咪度。」丁文俊個人偏愛劉洋，但不覺得他輸了比賽，因為可站在大舞台已是贏家。