Phoebus率隊出戰　對壘那些年的台灣手球隊

男團P1X3L有份主持的綜藝節目《P1X3L 5G上位計劃》正在熱播中。最近一集成員Phoebus率領P1X3L 5G到訪年前自己曾練習及比賽過的球場，原來中學時他曾到高雄跟當地一隊女子手球隊一同訓練和比賽，每日凌晨4、5點起床，一直訓練至黃昏6點，人生從未如此辛苦過，當時Phoebus跟隊員還在討論過，比賽時是否需要讓一讓女子隊，怎知最後卻以大比數輸給對方，認真失威﹗而這趟旅程Phoebus再與昔日女子隊碰面比賽，故希望P1X3L 5G能夠幫自己板回一將，一雪前恥。

至於另一成員Marco有感今輯的節目拍攝行程特別趕急，坦言希望能跟大家放緩腳步，感受一下原始的快樂，簡簡單單地釣魚及煮食，不過負責釣魚的Marco、Sica、George及Phoebus最終卻由釣魚變成捉魚，4人穿上捉魚套裝，拿著撈魚網，浩浩盪盪走入魚塘大顯身手，Sica很快便捉到一條大魚，即時興奮地不停大叫「好開心」，不期然流露燦爛的笑容。而「購物小隊」WinWin、Alice、Yoyo及Ash在他們捉魚的同時則負責去買所需食材，眾人分工合作，炮製出一頓簡單而滋味的晚餐。