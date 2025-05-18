【是日通勝】

農曆四月廿一

乙巳年 辛巳月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：理髮、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：14、20、13

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須步步為營。

金牛座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

雙子座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

巨蟹座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

獅子座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

處女座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

天秤座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

天蠍座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

人馬座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

山羊座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

水瓶座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙魚座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）蛇 易受傷

鼠：待人接物大方得體，助拓展人脈網絡。

牛：貴人運強，多請教長輩，做事得心應手。

虎：桃花旺，單身者可望遇到心儀的異性。

兔：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

龍：運勢欠佳，學懂自我約束可遠離是非。

蛇：是日沖煞，容易受傷，留意居家安全。

馬：感情關係得到確認，可放下心頭大石。

羊：人際關係不太好，過於八卦會有麻煩。

猴：趁周日享受二人世界，感情可望升溫。

雞：有望遇上命裏注定的人，單身者加油！

狗：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

豬：生活壓力獲緩解，但桃花與財運欠佳。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

長輩緣佳的特徵

1.頭髮細軟：個性討好

頭髮細軟的人通常性情溫和，善解人意，能敏銳察覺長輩或上司的需求，自然容易獲得喜愛。若髮質烏黑亮澤，更代表氣血充足，為人聰明厚道，做事有恒心。相反，頭髮粗硬或發黃的人，個性倔強固執，容易因衝動頂撞長輩，甚至因小聰明而錯失良機。

2.額頭圓潤：人緣旺盛

額頭圓潤、髮線平滑的人（尤其女性），通常知書達理，溫柔賢惠，在職場上能成為得力助手，在家庭中也能扮演好賢內助角色。若額頭中央微凹，則更具慈悲心，適合從事教育或公益事業，易得長輩提攜。而髮際線雜亂或有美人尖的人，個性較固執，容易與長輩產生摩擦，需注意溝通方式。

3.耳朵端正：福氣深厚

耳垂厚大或有黑痣的人，通常孝順長輩，財運也不錯，生活安穩無憂。耳朵紅潤、氣色佳者，更是鴻運當頭，事業易獲晉升機會。但若耳廓外翻或耳朵高低不一，則性格叛逆，與父母緣分較淺，早年可能離鄉發展，需多修心養性，以改善人際關係。

4.眉毛柔順：貴人相助

眉毛柔順、眉色潤澤的人，貴人運強，易得長輩扶持，事業順風順水。反之，眉毛逆生或雜亂者，個性急躁，容易與人爭執，不僅難獲長輩青睞，還可能因衝動惹上是非，需多加修心養性。