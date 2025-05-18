肖戰「劇」鬥贏頭威　李現不敵劉宇寧

內地劇壇近日展開大混戰，3大型男肖戰、李現及劉宇寧同時宣布新劇定檔，暫時以已推出的劉宇寧《折腰》成績領先，然而今日首播、肖戰主演的《藏海傳》獲封「年度最期待劇集」，實力不容忽視，反觀李現的《人生若如初見》則碌爆人情卡宣傳，卻引來連串負評！

雖然成毅的《赴山海》因女二李凱馨的負面新聞被迫擱置上映，但新一輪陸劇檔期依然爭崩頭！最引起關注的，相信是今日上架、由「萬人迷」肖戰主演的《藏海傳》。肖戰本身熱度毋庸置疑，劇中他扮演身負滅門之仇的謀士，擁高智感特質，其演出獲曾執導《甄嬛傳》的總導演鄭曉龍誇口大讚「有突破、戲很好」，劇組同時更找來鍾漢良及陳妍希客串扮演肖戰父母，令劇迷引頸以待。事實上《藏》劇早於去年出現在影視平台的製作片單上時，已榮獲「年度期待劇集」的美譽，首支預告片發布後瞬間錄得逾800萬播放量，可謂未播先火。

宋祖兒有顏值有演技

劉宇寧夥拍「復出」不久的女星宋祖兒主演古裝新劇《折腰》則於日前突然空降上架，劇情交代宋祖兒代堂姐下嫁劉宇寧，但經過相處後萌生愛意，再加上權力鬥爭作點綴，令此劇增添追看性。預告片中，只見大婚當晚劉宇寧抽出利劍指向宋祖兒，畫面一轉卻又描述宋祖兒外出尋找劉宇寧，主動抱住對方加以安慰，而劉宇寧一把擁住宋祖兒深情告白：「你願意和我成為真正的夫妻嗎？」兩人纏綿對視，獲讚「CP感炸裂」。

而宋祖兒早前洗脫逃稅罪名後，已先有劇集《無憂渡》「試水溫」，網民大讚她有顏值有演技，即使有份參演《折》劇的劉曉慶近日被實名舉報逃稅，依然對該劇毫無影響，開播10分鐘熱度已破兩萬，首日播放量更斷層式登頂，目前熱度已直逼3萬大關，兩位主角被形容是「真正頂流」。近日宋祖兒飛抵西安出席活動，以一襲黑色晚裝亮相，大騷香肩及修長美腿，顏值爆燈！

至於由李現主演的《人生若如初見》與《折》劇同日上線，決來一次正面硬撼，首日熱度僅5,711，高下立見！故事講述晚清幾位赴日留學的青年，在革命浪潮中經歷成長與犧牲，劇情舊酒新瓶，惟靠李現的軍服帥氣造型「吸客」。據悉該劇3年前曾經上架，但因「不符合主流價值觀」而被腰斬，如今劇情作出大刪減始能重見天日，李現自然落力宣傳。

而憑主演電影《踏血尋梅》成名的春夏出演《人》劇女主角，旗袍造型則被指文青氣質滿滿，然而春夏年前曾歷過電影宣傳除名，以及關鍵時刻發表不當言論等，星途一度跌入谷底，故有粉絲擔心其「惡名」同樣會拖垮收視。另外，趙麗穎主演新劇《在人間》盛傳於月底推出，有關方面再釋出預告。

劉亦菲幫舊拍檔谷劇獲「關注」

李現主演新劇收視落後，為了收回失地，有指他碌盡人情卡，請來內地多位紅星如劉亦菲、楊紫、李一桐、馬思純及張若昀等在社交平台打Call，怎料此舉卻掀起爭議，事關有網民發現李現與劉亦菲前年已合作拍攝《去有風的地方》，但如今找人幫忙，才於社交平台關注對方，此舉實在太過現實。有些劉亦菲粉絲更指摘李現，在劉亦菲的《玫瑰的故事》播映時都沒有幫過女方宣傳。

至於楊紫粉絲則向李現呼籲，叫他在楊紫新作《家業》、《生命樹》播映時，記得「回禮」為楊紫打Call。而楊紫現於青海與胡歌拍攝《生命樹》，為了克服高原反應，要於片場吸氧，雖然拍攝過程艱辛，但楊紫見到雪山美景，心情大靚，更有盡嘗當地美食。

陳妍希洗樓掀「停工」潮

有份參演《藏海傳》的台灣女星陳妍希回復單身後不停有新劇推出，近日她夥拍內地女星高葉演出的《親愛的仇敵》經已上架，劇中兩人扮演一對閨蜜，當陳妍希要面對丈夫出軌的殘酷事實時，高葉即出謀獻計，以及在背後加以支持，二人的對手戲被讚吸睛非常，獲全網好評，收視狂飆。

近日她們聯同主創團隊為宣傳而現身集團大廈洗樓，吸引大批OL停工圍觀，辦公室突變追星場地。一身白色低胸打扮的陳妍希被粉絲狂拍，她則不忘大方揮手打招呼，事後有粉絲於網上留言：「陳妍希超近距離的美貌，沈佳宜（其經典角色名字）非你不可！