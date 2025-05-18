娛圈單打︱官宣拍拖冇下文　反而又再傳緋聞

韓流女神IU跟男神李鍾碩2023年成為「元旦情侶」，公開認愛，之後愈愛愈低調，遑論被拍得同框，外界亦頻傳二人早已分手。豈料5月16日IU 32歲生日正日，竟被網民拍下她跟V@BTS同框撐枱腳嘅照片。連生日都冇跟正印男友過，這段情危危乎，寫在牆上。

雖說IU跟V曾於去年合作拍MV，素有交情，但V目前仍在服役，下月先至退伍，居然趁着難得假期跟IU慶生，難怪惹來議論紛紛。二人被目睹於三星米芝蓮大廚安成宰經營嘅餐廳食飯，V正面入鏡，頭戴Cap帽嘅IU只有背影，但因為衣着跟網上直播打扮一模一樣，因而被「識破」身份。

雖說同枱尚有其他人，二人並非單獨約會，但男友李鍾碩冇影，兩男一女形成嬲字。事實上，IU在認愛不久曾罕有公開談論男友，甜絲絲表示「會健康地發展」，但媒體卻始終未有再拍得二人約會嘅畫面。李鍾碩更是封口不談，除了認愛前於頒獎禮發表愛的宣言，表示有一位朋友「從很久以前就非常喜歡和尊敬」外，其後一直低調。

即使近年不斷有分手傳聞傳出，也未見二人積極澄清，反而從社交網可見，二人「各有各玩」。IU曾經人在美國，李鍾碩則與幾條麻甩遊越南，愈看愈不似拍拖。

至於V，出名歌藝好又靚仔，過去曾硬撬GD牆腳，撻着BLACK PINK嘅Jennie，不時被發現把臂同遊，只係後來各有發展，關係不了了之。如今忽然約會IU，惹來好事之徒無限聯想，究竟係咪有路啫？三位主角至今保持沉默，恐怕李鍾碩嘅正印地位凍過水咯！