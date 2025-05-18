許廷鏗成就解鎖　成為匹克球教練

藝人許廷鏗（Alfred）自入行至今多線發展，不僅有為人熟知的歌手、牙醫身份，後來更增添唱片公司老闆、飲食界KOL等多重身份。近日他在踏入37歲後，再迎來一個新身份，他在社交平台寫道：「每一年的生日願望都類同，都是為身邊朋友家人許願，今年特別的是我自許許願，為自己許願之餘也下承諾，現在達成了可以好好分享，其中的一個生日願望就是可以去打正式匹克球比賽，額外條件考教練牌也成真。」

原來Alfred成為了匹克球教練，分享出自己的心路歷程：「我參加人生首次正式比賽，賽果好難一次就完美達陣，但至少我嘗試了比賽滋味，也跟平常對打的分別好大。」身旁朋友跟我打氣的說道：「對着咁多人唱歌都得啦！但我確實異常緊張也重視，甚至感受到自己心跳血液，就算以前上電視唱歌比賽，學界足球錦標賽奪冠之戰，都是家人朋友推崇我參加，但這次真的自願從零開始。」

Alfred感慨道：「大概就是感覺活着的意思，不忌諱的說，我今年37歲，以前小時候會覺得這歲數，大概應該開始人生下坡吧，可能也是自己不願意長大，才會到現在也想有新挑戰，一步又一步繼續一路走來，走到這裏我也是沒有想過，匹克球這個運動全球火熱，但香港很多朋友都沒聽過，我也是從未聽過一打上癮，明天第一次嘗試小班教學，Slasher 項目裏可再添加，會不斷進修到自己能勝任成為一個專業匹克球教練，暫時就畀啲時間我再進化。」他獲粉絲大讚厲害和敬佩他不斷進步，更有許多粉絲十分踴躍想報名上許教練的課堂，親眼目睹他的打球時的英姿。