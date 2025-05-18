康城電影節︱珍妮花新片首映「火雞人」踩場　觀眾9分鐘掌聲奪后在望

由奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）與英國男神羅拔柏迪臣合演的「主競賽」單元新片《Die, My Love》香港時間今日凌晨於《第78屆康城電影節》舉行全球首映禮，兩位主角現身之餘，珍妮花的老公Cooke Maroney亦被影到與珍妮花一同離場，並用相機為老婆影胸部大特寫留念！

除了兩位主角與導演Lynne Ramsay等亮相紅地氈之外，匈牙利超模Barbara Palvin亦有性感打扮示人。紅地氈舉行期間突然有一名打扮成「火雞」的不知名人士出現搶晒其他名人紅星鏡頭，不過由於「火雞人」沒有違今屆「衣着守則」因而沒有被保安驅趕。珍妮花新片於《康城》放映完畢後獲觀眾一致讚賞，全場觀眾站立拍掌長達9分鐘。有影評人事後大讚珍妮花有精彩演出認為她有機奪《康城》影后。

除了珍妮花新作之外，另一部入圍「主競賽」單元的日本片《Renoir》亦於同一晚舉行首映，片中女主角曾演過日劇《愛情白皮書》的女星石田光、鈴木唯與日本男星Lily Franky等都有出席。此外，同樣入圍「主競賽」單元的美國電影《Nouvelle Vague》（即新浪潮）亦舉行首映，影片由美國導演李察凌利特（Richard Linklater）執導，於《康城》放映完畢後獲全場觀眾拍掌達11分鐘，成為目前為止「主競賽」電影之中獲最長掌聲的電影。在場的美國導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）自爆同一日內看了該片兩次。《Nouvelle Vague》是向法國已故導演高達（Jean-Luc Godard）經典代表作《斷了氣》（Breathless）致敬，由演員重塑當年高達拍攝該片的經過。