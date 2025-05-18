「白教授」駕到！朱智勛爆笑用中文講「閉嘴」冧台迷

韓星朱智勛本月初憑韓劇《重症外傷中心》捧走《百想藝術大賞》視帝，他前日暌違6年、第3度襲台舉辦粉絲見面會。他以全黑打扮抵台，戴漁夫帽及口罩，看到在現場守候的媒體，即熱情打招呼。當日是他的43歲生日，而他昨日（17日）在台大體育館一樓舉行見面會，與粉絲一起慶生。

朱智勛除了大開金口，獻唱韓國歌手李笛的《Laundry》一曲揭開序幕外，還爆笑用中文重現他於《重》劇中飾演的「白教授」經典對白「閉嘴」，並為粉絲用中文錄製語音：「寶貝！快睡了，愛你喔！」

他表示自己不是刻意增肌，但越練越大隻，導致能穿的衣服越來越少，並透露平日喜歡在漢江散步。談及喜愛的美食，朱智勛表示相當喜愛芒果冰、雞排和火鍋等台灣美食，每次在街上被粉絲認出，他都很開心，亦很歡迎簽名、拍照。他坦言不敢看恐怖片，偏好喜劇，也想挑戰搞笑角色。

對於經常被讚「眼神性感」，朱智勛大笑否認私下會對着鏡子練習：「如果有人睡前對着鏡子練習性感眼神，請遠離，那是變態，很危險！」他認為最帥的人是男星鄭雨盛，台下粉絲即起哄堤出其好友金南佶，他笑說：「南佶哥是可愛！」還提到之前網傳金南佶的粉絲見面會長達6小時，甚至有粉絲家長留言「放過我女兒」，他幽默回應：「我的體能極限是2小時，我有心跟你們在一起就好了。」

至於問及現實生活中，最想遇到過往飾演的哪個角色？他謂：「還是選擇《宮》的皇太子李信吧！如果遇到《屍戰朝鮮》的李蒼，代表你身邊有喪屍；遇到《Hyena》的尹熙材，代表你有官司；如果看到《重》劇的白江赫教授，那你可能快死，所以如果大家遇到這三位就完蛋！」而被問到最想跟哪個角色共度一天，他選擇韓片《與神同行》的解怨脈，因為很想看看死後的世界。完場前又驚喜走下台與粉絲近距離接觸，十分寵粉。