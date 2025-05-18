康城電影節︱《風林火山》記者會古天樂自爆因一場戲導演要求他養貓

入圍今屆《康城電影節》「午夜展映」單元的香港電影《風林火山》香港時間昨晚於當地舉行記者會，導演麥浚龍率領片中3位影旦梁家輝、古天樂與高圓圓一同出席。

高圓圓憶述20年前因影片《青紅》首次到《康城》的難忘經歷，她表示當時有外國影評人評價她於片中只是在做自己，這句話她記到現在，如何把角色和自己同時要連接又要分開。她稱今次《風》的角色是她2017年之前遇到複雜度很高、和她有一定距離亦同時很有力量感的角色。她說：「我昨天看到電影覺得好陌生呀，但這個就是我想要的，我想看到有新鮮感的我自己，所以感謝導演幫我完成了這個角色。」

而古天樂就大讚Juno是非常有耐心的導演，並爆由於片中他的角色家裡有一隻貓，Juno要求他必須去養那隻貓。他說：「為什麽電影里那隻貓會肯躺在我床邊睡覺，這麽小的一場戲，我是養這隻貓養到有感覺。」此外，他片中有一場戲是一個人在家和貓相處，他現實中在家獨處是亦是這樣。並搞笑稱自己其實是個很可愛的男生。至於梁家輝亦有談及角色的難度，他直言以前演一個角色就是表演，但這次他的演出是生活的一個部分，讓他更了解自己和要面對的一切。

Juno於記者會上表示《風》入圍《康城》令自己的情緒很複雜：「當然很開心，但也代表是對我的作品要放手的時候，這是導演要學會的，什麽是最合適的時間學會放手。這幾天首映和宣傳活動很夢幻！」而古天樂就表示影片入圍《康城》心情很高興和興奮，因為可以過來影展和大家見面。並預告將出席「香港之夜」，希望可以將《風》推廣給全世界。