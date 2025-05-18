【營事檔案】咖啡凍拿鐵

這款咖啡凍拿鐵結合了台式手搖飲品，以及咖啡的特色，利用了魚膠粉製成Q彈的咖啡凍，不僅口感豐富，還是一款低熱量而有咬口的飲品選擇。相較於市售咖啡飲料，多了配料，又比起手搖飲品含有咖啡因，可達到提神作用，一舉兩得啊！

咖啡凍：手搖健康配料

相對其他配料，珍珠、布丁或奶蓋等更適合欲控制體重者，因如果咖啡凍製作過程中不加入糖分，而咖啡凍的主要成分就只有黑咖啡、水及小量凝固劑（如寒天、魚膠粉），熱量相對較低。同時，咖啡凍中仍含有咖啡因，能幫助提神，但含量通常低於直接飲用咖啡，適合想攝取小量咖啡因的人。

脫脂奶：補充鈣質的好選擇

外出飲用拿鐵多半都以全脂奶為主，豐厚的牛奶脂肪可更加有效穩定打起了的奶泡，令拿鐵更易做到拉花的效果。而脫脂奶去除了全脂牛奶中的脂肪，當然拉花的效果就會有所遜色，但在營養價值上都可保留了鈣質。每200毫升的牛奶，不論是全脂或脫脂奶，都大約可提供240毫克鈣，接近成人每日建議攝取量的四分之一。鈣質對於骨骼健康、肌肉收縮和神經傳導至關重要，長期攝取足夠的鈣能預防骨質疏鬆症。此外，脫脂奶也含有優質乳清蛋白，能幫助修復肌肉組織，適合運動後補充。

咖啡凍拿鐵

材料：

魚膠粉 3克

咖啡濃縮液 1小杯

熱水 100毫升

脫脂奶 200毫升

做法：

1) 熱水中加入魚膠粉，攪至魚膠粉溶化

2) 加入咖啡濃縮液拌勻

3) 去除泡沫後，放入雪櫃冷藏1小時以上直至凝固

4) 用刀在咖啡凍上鎅井字形

5) 最後加入牛奶，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。