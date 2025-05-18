康城電影節︱愛瑪新片男主角記者會爆粗暗示要反抗特朗普

由奧斯卡金像獎得主愛瑪史東（Emma Stone）與華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演的「主競賽」新作《Eddington》昨晚於《康城電影節》舉行記者會，片中一眾演員有出席。

記者會上記者問及他們會否擔心他們製作這樣一部「勇敢的影片」會得罪美國總統特朗普（Donald Trump）政府令影片不獲通過？沉默一輪後，美國人氣男星Pedro Pascal即時回應表示：「恐懼是他們獲勝的方式，所以繼續講故事，繼續表達自己。」並疑似暗寸特朗普，他爆粗說：「Ｘ那些嘗試令你害怕的人，並同時要抗衡他們。這是一種完美的講故事的方式。別讓他們贏。」

而記者會舉行期間發生「小插曲」，有一位來自哈薩克的男影評人與愛瑪史東「相認」，影評人發問時向愛瑪表示：「我想多謝你改變我人生。1年前，我哋喺同一記者房，我當時發問時稱呼你的真名Emily。」愛瑪表現愕然並表示：「係呀，好高興見你。」影評人表示就是當時她的窩心回應令條片於西方傳媒廣傳，直令他於哈薩克的知名度大增改變了他的人生。愛瑪即回應：「那真是太甜蜜了，而我好高興一個名字可以發生這樣事情。」