汪小菲再婚花光畢生積蓄？老婆Mandy全身得3件金器

已故台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲昨日（17日）與新婚太太馬筱梅（Mandy）在北京一家四合院風格的飯店補辦婚禮，2人都是再婚，婚禮採取家宴形式，只邀請親朋好友出席，而汪小菲和前妻大S育有的大女兒玥兒和小兒子箖箖則未見身影。

一對新人穿着中式禮服一前一後步入婚宴現場，Mandy穿了一身大紅色中式旗袍亮相，金器不算多，全身僅得3件金器，手上沒有佩戴龍鳳鈪，但卻配襯了同一系列的頭飾、頸鏈和花球，看起來仍是貴氣十足；汪小菲則是身穿繡有龍圖騰的西裝，打扮十分霸氣。招呼完賓客，一對新人換上西式婚紗及西裝，在庭外的草地上私定終身，見Mandy穿上低胸婚紗露出深長事業線，當司儀問汪小菲是否願意和Mandy一輩子相伴相愛時，汪小菲連喊2次：「我願意！」甚至一次比一次大聲；而Mandy被問是否願意和汪小菲攜手走一生時，她則一臉害羞地表示：「我願意」，現場賓客齊報以掌聲及歡呼聲。

新人特別準備了伴手禮盒，用中國結裝飾，內含Bvlgari產品及古瓷瓶，寓意吉祥喜氣。奶奶張蘭為新人準備了三面象徵智慧與力量的盾牌，包含《道德經》的柔水盾、陽明心學的明鏡盾，以及家族傳承的木棉盾。有傳汪小菲今次再婚可以說是花光積蓄，不僅買了一棟新婚房，還讓Mandy穿上鑽石婚紗，出手相當闊綽。另有財經博主「股指期貨998」爆料，指汪小菲的聘禮金額高達666萬，不過除了未明確透露金額是人民幣還是新台幣，此消息也未經證實。