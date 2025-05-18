汪小菲婚禮落幕︱S媽6連發「鑽石」哀吐心聲：特別感傷！

台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲昨日（17日）與現任妻子Mandy（馬筱梅）補辦婚禮，引起外界關注。不過，他的前外母S媽的現況也同樣引人關心，尤其她在深夜連續發了6篇文，回憶大S演唱的偶像劇《泡沫之夏》主題曲《鑽石》，並透露當下心情：「特別感傷。」

S媽於深夜在社交網留下2個字「鑽石」，並連續分享了6次，原來是她想起大S生前主演偶像劇《泡沫之夏》的主題曲《鑽石》。〈鑽石〉是由大S親自寫詞，並找了好姊妹范曉萱作曲，歌詞有種無奈並請求的意味，搭配沉重又吶喊的唱法，深刻展現女主角悵然若失的心情，「她是無價的鑽石呀，我是不值錢的砂」。

S媽也透露，其實昨晚與大S曾合作過的製作人一起吃飯，坦言見到對方「特別感傷」，才讓她回憶起《鑽石》這首歌。而網友得知S媽終於開始與人見面，紛紛安慰表示，「您願意出來吃飯，這是一個很好的開始，當您在和別人談論熙媛的時候，她就還在」，另外網友也關心S媽的身心狀況，S媽則回覆：「多聽好話我就能睡、謝謝」，期望能得到外界更多鼓勵。

此外，汪小菲的婚禮已於昨日圓滿落幕，但先前因此傳出不少黑料，更有傳聞指S媽將與家人爭奪大S留下的巨額遺產，對此，S媽坦言：「我都七十幾了跟家人爭甚麼、我還想有甚麼留給她（他）們、最後決定要留（愛）給她們」，親自駁斥負面謠言。