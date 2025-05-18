《古惑仔》鄭浩南內地登台幾十人衝上台惹混亂　女粉獻身勁狼死

藝人鄭浩南憑電影《古惑仔》系列中司徒浩南一角而為人熟悉，他日前在內地登台，除被女粉絲攬實如狼似虎飛身送吻外，還有數十人同時衝上台爭相合照，場面極度混亂！鄭浩南一度被逼到「擘大個口」，幸他生得高大又硬正，成功「攝位」行到最前位置，並聲沙沙高呼：「太熱情喇！」

鄭浩南的登台影片在網上瘋傳，當時鄭浩南正獻唱Beyond的經典歌《不再猶豫》，身旁有2位打扮火辣的女郎伴舞，台下逼爆人，台上更有數十人圍住鄭浩南聽他唱歌。本來一直有多名黑衫保安人員維持秩序，但一名穿白衫的男子突然衝上台，令一直在台邊睇騷的觀眾都忍不住湧向他，有人趁機從後環抱鄭浩南條腰，並在他的耳邊高聲大嗌，保安和群眾互相拉扯及推撞，現場極度混亂，陷入失控狀態！

不過鄭浩南卻處變不驚，雖然一度被熱情歌迷嚇到張開口，但仍堅持繼續唱歌，並舉起手指公向歌迷讚好。之後保安曾一度將人群阻隔，但鄭浩南自己推開保安「攝位」上前，接着再被歌迷攬實，幾個人一齊「un」住跳舞及舉高手機影相，表現相當興奮，他唱到聲沙大叫：「太熱情了！」

另一段影片，見有女歌迷飛身撲向鄭浩南身上，攬到實送吻，非常狼死，搞到他嚇到擘大喉嚨「嘩」一聲，之後用港式普通話笑說：「你有沒有男朋友，沒有老公嫁給我。」他表示很開心感受到大家的熱情：「我感受到所有朋友的熱情，但是我的普通話你們真的聽得懂？」全場逾千人一齊起哄，氣氛高漲。鄭浩南在2002年與馬來西亞藉女友鮑愛玲（Elyn）結婚，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年，但前年他突然自爆婚變，又暗示太太出軌，疑被戴綠帽的他更人財兩失；不過，他的人氣依然強勁，近年在內地做吃播，又經常登台做騷搵真銀。