張智霖12年後再同吳卓羲TVB劇鬥：轉咗戰場！

藝人張智霖（Chilam）夥拍吳卓羲（Ron）主演新劇《璀璨之城》將於5月28日於澳門正式開鏡，台前幕後近日正忙於作開工前的最後衝刺。日前Chilam及Ron則聯同張曦雯、高海寧及姜大衞等雲集電視城圍讀，氣氛相當愉快。

雖然與Ron對上一次合作拍劇已是12年前的《衝上雲霄》，但Chilam表示與對方其實經常見面：「呢幾年我同佢轉咗『戰場』，成日喺啲內地綜藝節目內合作，好似《披荊斬棘的哥哥2》及《大灣仔之夜》咁囉，每一個節目一拍就幾個月，所以好Friend囉。」今次劇中由高海寧扮演其妻子，兩人與Ron及張曦雯的關係相當複雜，四人將面臨一次「角力與糾纏」，Chilam表示：「我同高海寧喺《非凡三俠》有少少對手戲，而張曦雯我就從來冇合作過，講真都幾期待㗎。」

另外，Chilam近日為內地音樂節目《亞洲新聲》擔任評判，相關發布會上他被「新聲歌手」周菲戈問道：「近幾年將重心放在演戲及綜藝節目上，這次回歸音樂節目，能為新聲歌手帶來哪些幫助？」Chilam從容回應：「這個問題太尖銳了，其實近幾年上的綜藝都有唱歌，所以還是有沾到一點邊的。那對你們有甚麼幫助，可以說是沒有甚麼幫助，你們好自為之！」引來全場笑聲及當聲雷動。Chilam獲讚高EQ回應，不少網民事後都紛紛留言﹕「張智霖是會說話的藝術」、「簡直就是滿分的回答」、「這情商在娛圈很加分呀。」