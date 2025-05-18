楊埕認介紹蔚雨芯樂宜認識　自爆曾被邀投資一口拒絕

由馮素波擔任評判，梁茵、楊埕、謝高晉及劉超慈擔任主持的飲食節目，今日於灣仔舉行第一季啟動禮暨新聞發布會。梁茵與楊埕受訪時坦言節目很有意義，在現今經濟差的情況下，出一份力去幫助香港特色餐廳渡過難關，刺激香港人在本土消費，所以兩人只收取車馬費拍攝。楊埕更笑言自己拍攝完10集後肥了10磅，正在努力減肥中，每日做4個鐘運動。另外，她坦言自己疫情時在中環經營會所，當時有很多圈內朋友都支持，最終在通關時結業，幸好沒有蝕本離場。

至於離巢後在餐廳工作的梁茵就透露有意開主打外賣的食肆，也已經儲了7位數資金與友人一起合資，提到最近MIRROR成員Lokman、Alton及ERROR成員阿Dee開設的泰國餐廳也結業，問她會否影響信心？她說：「好多呢行朋友都相繼結業，好多人都潑冷水，話你喺呢個時間開餐廳蝕嘅喎，我唔睇好你」。而早前在社交平台放負也是因為如此，加上籌備開鋪壓力大，有時會有些氣餒，幸好有粉絲支持和陪伴，但她也直言看好飲食業，認為最難捱的時間已經過了，有危才有機，所以認為現在可以開始籌備。

至於提到藝人蔚雨芯涉嫌詐騙樂宜投資美容院一事，楊埕表示是她介紹兩人認識，當時樂宜亦曾經詢問她有無興趣一同投資，不過由於她不會投資不熟悉的事，加上入行時已被投資美容院欺騙過6位數資金，因此有過深刻的教訓，所以最終便拒絕了對方。

馮素波直言出演的契機是無綫舊同事離巢後主動邀請她，所以便答應參與，問到她節目中吃很多餐還是很fit，她笑答：「我做評判咋嘛，我係試食，食一啲唔好食就唔食，你估餐餐都食晒佢咩。」又指自己十分公道，並非地獄評判，主要是向餐廳老闆sell成員們設計的創意餸，以優惠價擺在餐牌上正式售賣，馮素波又指希望第二季有機會大展廚藝，更建議開個老人家煮食的節目。