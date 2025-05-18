《愛．回家》CP搶Fo！曾展望與葉蒨文夾多士耳仔都紅埋

無綫綜藝節目《大師兄 Thank You Very Much 感謝祭》有林盛斌（Bob）帶領的「女神配對計劃隊」的5位女神隊員分別是關嘉敏（Carman）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie），及羅毓儀（Yuki）等；還有吳若希帶領的「奇情谷好友隊」，隊員是鄭衍峰、曾展望（GM）、黃子桐（Rachel）、葉靖儀（Michelle）、許俊豪（Lincoln）及孔德賢（Danny）出戰。

「女神隊」除了有4大女神玩跌膊大賣搞笑性感，阿 Bob亦不執輸大玩露腩，加埋阿Bob的「懶勁」表情，齋睇相都搞笑。至於出場陣形不及「女神隊」的「奇情谷隊」，則由Michelle發表挑機言論搶回焦點：「隔籬女神單身，我哋都係單身㗎！」完全能感受兩隊有多戰鬥格。

首先在「開心無敵夾多士」環節中，Sophie與GM這對《愛．回家之開心速遞》CP的互動相當搶焦，首先醒目的Sophie上場時，曲線宣傳新節目：「有冇咩單身男士？」「奇情谷隊」聞言立即起哄，並大推GM上場，「大師兄」錢嘉樂亦醒目接招謂：「我幫你揀你（GM）啦！」而當 GM準備與Sophie夾多士時，耳朵竟驚現「紅卜卜」迹象，粉紅氣氛甚濃。