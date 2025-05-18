鮮娛糧｜周柏豪清遠請粉絲返「屋企」　齊齊扮雞

歌手周柏豪日前在清遠舉行《CHAPTER IV》粉絲見面會巡演第四站，演唱會以「家」為主題，騎着單車出場的他先和粉絲問好：「歡迎來到周柏豪的屋企！」期間他穿梭柔和燈光下的客廳及花園裡的鞦韆等場景，又要求粉絲二選一，到底想睇他打後空翻還是聽口琴版的歌曲《宏願》，但被台下熱情打動下，他「買一送一」表演晒兩個項目，令粉絲樂透。

而今次巡唱安排了特選環節，他感性問：「自從有了手機，是不是已經好久沒寫過信？」所以在「讀信環節」中，請了粉絲上台分享其陪伴成長的歌曲，最終選擇了《無力挽回》及《Imperfect》兩首歌，在大合唱時，他彈鋼琴伴奏和粉絲大合唱《傳聞》，還有玩雙人KTV，粉絲可上台一嘗做巡唱嘉賓滋味，柏豪大讚：「沒想到歌迷居然也這麼會唱！」適逢坐在山頂的女歌迷牛一，全場粉絲為她唱歌慶生，場面溫馨。

巡唱舞台上精彩連場，原來台下更充滿彩蛋，當中最受粉絲歡迎就是「扮雞」，抽中獎的粉絲可陪柏豪綵排外，而他為入鄉隨俗特別推出「清遠雞限定造型」，和粉絲笠「清遠雞」頭套影即影即有相，又可以試坐柏豪演唱會中的梳化，單車及鞦韆，重點是可享受柏豪親手奉上茶水，完全是頂級體驗。