張振朗吳業坤形影不離　神情眼神語氣動作神同步

無綫重頭劇《刑偵12》由林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉、傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀主演；高鈞賢、張松枝特別演出，於明日（19日）首播，劇中其中一個特別設定，是飾演主角之一「刑凱」（由張振朗飾演）是一位患有人格解離症的執法人員；在官方最新釋出的宣傳預告片中，除帶出他至少有3個不同人格外，還曝光了其中一個人格由吳業坤飾演，名字更是「阿賢」而不是「刑凱」，感覺耐人尋味。

張振朗與吳業坤近乎形影不離，而且無論神情、眼神、語氣及動作均不時「神同步」，其中一幕二人同時向目標人物手指指的場口，默契十足之餘；另一場張振朗與吳業坤目擊有人被車撞的場口，劇組以交叉剪接手法表達刑凱與次人格阿賢在同一事件中的表現，雖然該幕張振朗與吳業坤並非同場，但分開在同一場景拍攝的二人，無論與被撞者手牽手的小動作、或是悲慟狀態均如同出一轍，足見台前幕後的認真配合及製作。

除了有劇情的宣傳片，官方早前還曝光了兩條別具創意的遮樣角色介紹宣傳短片，現身宣傳片中的分別（排名不分先後）為林保怡、張振朗、陳法蓉、傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、張松枝、高鈞賢、曹永廉及陳嘉輝，十位主要演員在遮樣宣傳片中，除了張振朗及張松枝，其餘8位均分別以小丑及黑色眼罩面具亮相，配以「面具之下蟄伏人性深淵」及「謎團之下撕破偽裝」的宣傳語句，似乎意味着劇中各人各有不為人知的隱暗面，至於為何張振朗及張松枝唯獨未有戴上小丑面具。