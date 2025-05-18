《中年3》劉洋跟趙浚承健身　目標半年內減40磅

一班《中年好聲音3》參賽者今日（18日）現身將軍澳電視城，參與《中年好聲音3 紅白大戰》，由《中1》的支嚳儀與《中2》譚輝智率領分成紅、白兩組比併歌藝。

劉洋、趙浚承及李金凱齊齊受訪，談到校長（譚詠麟）戥劉洋於《中3》比賽只獲季軍感到不值，劉洋感謝前輩厚愛，他表示已任務達成，承認比賽當晚因太High唱錯歌詞，自己也感可惜，希望下次可以唱得更好。談到身為明星足球隊一員的趙浚承，日前帶劉洋及李金凱一起踢波，他指劉洋一直也希望跟校長為踢波，又知道李金凱也喜歡踢，故帶他們一起去試腳，更已獲校長及黃日華認可正式加入，賽後更一起在球場合唱《朋友》。另提到《中3》羅逸軒早前嫲嫲過身，趙浚承一直陪伴左右，獲網民大讚他是「第一暖男」，他表示跟對方是好朋友，經常一起去健身及消夜。談到工作，他透露公司已有安排，但未知是拍廣告還是其他演出。

李金凱表示可跟偶像一起踢波和唱歌後開心，他表示自己踢前鋒位置，不時被身為後防的劉洋出茅招出手拉住。身旁劉洋即笑指是連拉帶抱，他又表示有興趣跟趙浚承去健身，自爆參加《中3》海選時體重只有約200磅，但現在已增至約230磅，笑指因香港太多美食，尤其喜歡吃燒鵝，揚言要於半年內減到190磅，又叫李金凱為他設定懲罰，李金凱即提議若他辦不到，便要穿比堅尼拍寫真，劉洋即一口答應。另他亦透露公司已為他安排了一些演出及訪問。