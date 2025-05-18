E53 Hybrid 4MATIC+ Saloon AMG「混」動奇兵

全新E53 Hybrid 4MATIC+ Saloon車載充電式混合動力驅動系統，綜合馬力及扭力分別達585PS和750Nm，完成0-100km/h只需4秒。若選配AMG DYNAMIC PLUS套件，並啟用Race Start，綜合馬力更可達612PS，並可3.8秒完成0-100km/h加速。（胡振文攝）

Mercedes-AMG全新抵港的E53 Hybrid 4MATIC+ Saloon可說是市場上難得的「混」動奇兵，可油電並濟4秒完成0-100km/h加速（使用Race Start僅3.8秒），亦可齋以純電駕駛並續航逾100km，而且可通過插電或回收制動能量充電，綜合能耗量低見24.1kWh/100km及0.8L/100km。

車載的充電式混合動力驅動系統是由頭冚下一具AMG 3.0L直六渦輪增壓引擎、整合於 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 波箱內的120kW電馬達及置於行李箱底部的28.6 kWh電池組成。引擎和馬電達同發功可釋出750Nm綜合扭力及585PS綜合馬力，完成0-100km/h只需4秒。追求更高性能者，可選配AMG DYNAMIC PLUS套件，並啟用Race Start，以獲得612PS綜合馬力及3.8秒完成0-100km/h的加速表現。

作為一架AMG，除了加速性能，其攻彎的動態轉向操控及駕乘舒適性，更是完美平衡。這除了是因此車上標準配備了可變式四輪驅動系統AMG Performance 4MATIC+ 和主動式後軸轉向，也歸功於車身結構經強化及具備自適應可調式避震器的AMG RIDE CONTROL懸掛系統也經過專門調校，提升了側向動態和轉向精確度，帶來高駕駛穩定性及舒適性。

值得留意是，車上提供多種駕駛模式選擇，除「Comfort」、「Sport」、「Sport +」、「Smoothness」和「Individual」外，還有「Battery Hold」和「Electric」。其中「Electric」屬默認模式，高達480Nm扭力啟動時即可提供，起步表現靈活爽快之極。而且只要在時速140km/h或以下，都可以163PS馬力純電行駛，純電續航逾100km，相當適合日常駕駛。至於「Battery Hold」，簡單來說是一個以保持一定電量為大前提的混能模式，專為想儲電留用的情況而設，例如選用此模式於高速公路行駛，將儲電留在市區道路使用。此外，無論選用那個駕駛模式，都可透過軚環後方的撥片於三個不同回收制動能量程度作出靈活設定，替電池補充電量，成就低見24.1kWh/100km及0.8L/100km綜合能耗量，超慳油。

規格表

車型：4門5座位插電式混能房跑

動力系統：3.0L直六渦輸增壓配120kW電馬達

綜最大馬力：585PS （使用RACE START：612PS）

總最大扭力：750Nm

傳動：AMG SPEEDSHIFT TCT 9G波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0-100km/h：4.0秒（使用RACE START：3.8秒）

綜合能耗量：（電）24.1kWh/100km及（油）0.8L/100km

車身體積：4,959×2,065×1,468mm（長×闊×高)