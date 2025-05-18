張與辰自爆連續10個月零收入　損失高達6位數

《中年好聲音3紅白大戰》今日（18日）在將軍澳電視城進行錄影，《中1》支嚳儀與《中2》譚輝智，以師兄師姐身份帶一眾《中3》生分成紅、白兩組鬥唱。支嚳儀笑指自己只是早參賽，但若以入行日子計算，張與辰才是師兄。談到張與辰是首位接到工作的《中3》生，他表示稍後將帶團到內地，更自爆為專注比賽故推掉所有工作，連續10個月零收入，問到損失多少？他笑指不要問，只透露有6位數字，但認為是值得，之後定能賺回來。提到他胞姊有意參與《中年4》？他笑指反而叫過媽咪參加，但媽咪指見他比賽如此辛苦，若將來他開個唱時才當嘉賓。談到周吉佩早前指他有意到馬來西亞開騷，張與辰表示於比賽期間曾與對方合組「良辰吉日」，若將來有機會也想以這個組合在不同地方開騷。

支嚳儀表示也曾叫媽媽參加《中》比賽，但媽媽因覺得辛苦而拒絕。譚輝智則笑指胞妹本來也想過參加，但看過他比賽後即打「退堂鼓」。談到《中年好聲音3》才剛結束便立即開始第4季報名，問他們可有擔心資源被分薄？2人也表示不擔心，支嚳儀對有新人加入表示高興，笑指相約唱K也不怕不夠人。譚輝智則透露張與辰已邀他到馬來西亞旅行，在吉隆坡開始烘焙店的支嚳儀也叫他們到時要來玩。