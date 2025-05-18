黃宗澤為救蔡潔勇闖鑽油台　丁子朗大海吊威吔勁驚險

在內地剛突破兩億播放量的新劇《執法者們》，劇中一個重要場景海中心鑽油台亦曝光，今次拍攝可謂不惜功本，花費超過6百萬元，創香港電視甚至電影史之先河，雖然拍攝過程艱苦，但黃宗澤(Bosco)、蔡潔與丁子朗等一班演員看到拍攝畫面效果震撼，認為一切辛苦都值得。

其中一段有關黃宗澤為救老婆蔡潔，聯同劇中「小混混」丁子朗潛入虎穴，跟林嘉華對決，以及梁競徽與劉佩玥感情發展等之重要戲份，為了呈現更好視覺，選擇了在山東一個真正鑽油台上實景拍攝一星期，絕非用搭景及AI來取巧。

由於鑽油台位處於汪洋大海中央，要運送差不多200多人之攝製隊及大量拍攝器材到鑽油台，絕對是一項艱巨任務，動用到飛機、直升機、大船及快艇運送，並利用躉船吊運發電機，因鑽油台所在位置大風大浪，又要計算潮漲潮退，運送過程要克服好多困難，為了確保每日有足夠電力拍攝，發電機每晚11時就要暫停來充電，全部地方要關燈，所以一眾演員有時要點蠟燭食飯，為確保攝製隊有高質素飲食，邵氏更特別聘請幾位廚師到鑽油台主理，並每日運送新鮮食材與食水。

Bosco、蔡潔、丁子朗、梁競徽、劉佩玥與林嘉華，是鑽油台拍攝的主要演員，雖然今次外景拍攝工作並不容易，卻令無份參與之同劇演員陳豪、馬國明與陳瀅羨慕不已，因為他們覺得能夠去鑽油台拍攝，實在是難得的體驗。

到鑽油台必須乘坐一小時快艇接駁，Bosco形容感覺好似學生去度假營般，而他就成為了大家的「飲食組長」，為了一班台前幕後肚餓隨時醫肚，Bosco特別預先運了80罐鮑魚、咖喱醬料、杯麵與越南河粉到鑽油台，他說:「鑽油台好大風，喺上面拍打戲真係好辛苦，但工作人員仲辛苦，嗰度無得嗌外賣㗎嘛，我咪準備咗啲鮑魚同即食食糧，等佢地肚餓都隨時有嘢食。」

至於蔡潔表示今次外景不容易，但整個拍攝團隊猶如大家庭一樣，曾試過一齊在鑽油台上打邊爐，又有Bosco買鮑魚加餸，感覺好幸福，而今次蔡潔跟劉佩玥同房，兩人認識已久未試過一齊去旅行，今次外景就好像去了一次旅行一樣，可以一齊收工、食飯，覺得好開心。

丁子朗在鑽油台上有不少打戲，其中一場戲更要親身上陣吊威也吊到鑽油台外，邵氏安排了數位專業武師帶齊威也到場，但面對腳下滔滔大海，十分驚險，丁子朗初時都有點擔心，幸好最後克服心魔，在武師協助下順利拍攝完成，但最搞笑是拍攝打戲時，丁子朗經常誤將對講機踢到海中，工作人員就叫他吊威也時順便將對講機執回來，而武師除了用威也拍攝這場戲外，因為鑽油台實在太中風，所以亦需要用威也來固定直升機，以免被風吹走。

此外，梁競徽認為可以去鑽油台拍攝是一個難得機會，但鑽油台超級大風，每晚睡覺都驚自己個房會被吹走，但在鑽油台上見到的日出及日落卻是他人生見過最靚的，令他十分難忘。