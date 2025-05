日本前男星瀧澤秀明,前年自立門戶開設娛樂公司TOBE後,一直熱心行善,去年便推出慈善單曲《Be on Your side》及舉行慈善騷《Act for HOPE to HEROes PROJECT》,為發生地震的石川縣能登半島籌款。

日前,TOBE旗下藝人包括三宅健、北山宏光及組合Number_i成員神宮寺勇太便到訪石川縣廳,將歌曲及慈善騷的所有收益及TOBE額外捐出的5000萬日圓(約267萬港元),合共約1.473億日圓(約788萬港元)善款,移交給石川縣知事。