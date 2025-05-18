天野希希　20歲就引退？

好多少女恨入娛樂圈恨到出晒面，一旦有機會入行，就算畀人用支槍指住都未必肯離開，勢估唔到有位美少女年僅20歲就宣布退出演藝圈，佢就係今日要為大家介紹嘅寫真女優天野希希！

長身美女

以前喺日本寫真界出現嘅美少女，除咗樣貌甜美嫩口，仲有一個共通點，就係體形嬌小，有時身高連5呎都冇！家陣嘅情況已經唔同晒，好多靠形象可愛嚟食胡嘅美少女都擁有高挑身材，天野希希就係人辦之一。

今年20歲嘅希希，身高有5呎5吋，體形偏瘦，但絕非高瘦平，皆因心口對車頭燈有成D Cup，有分量之餘，質感天然，襯埋腰臀呢兩個部位，相當養眼。另外，阿妹有一張可愛童顏，氣質清純，好似三步不出閨門嘅小家璧玉，而且笑容相當甜，絕對係人見人愛嗰種美少女。

專心學業

出身於東京都嘅天野希希，雖然年紀輕輕，但入行年資一啲都唔淺，早喺2018年（即係大約13歲嗰年）已經喺原宿竹下通被星探發掘，之後加入事務所當上舞台劇演員，2020年參加咗選美活動「Miss ID 2021」，雖然未能躋身三甲，但就拎到一個女優獎，冇幾耐就加入美少女組合Shibu3 project，展開其偶像歌手生涯。前年，阿妹挾住偶像嘅光環，推出首本個人寫真集，前途備受睇好！

之不過，世事難料，最近希希宣布要從演藝園引退，唔係因為健康出咗問題，亦唔係闖咗禍或者要嫁人，而係為咗專心學業！原來希希成功考入心儀大學，希望佢可以好好享受一下大學生活，之後再同大家見面啦！

雖然天野希希已宣布引退，但依然會更新社交網，同一眾粉絲分享自己嘅生活狀況。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎5吋

三圍：34D-23-33