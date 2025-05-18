前「有線一姐」洗盡鉛華秘嫁富商　出入馬場喪歎魚子醬

前有線之花Monique（歐綺霞）是元祖級𡃁模，早年曾在深受年輕人歡迎的YMC「青年音樂台」做VJ，是不少網民回憶中的索女。近日有網民在社交網群組分享Monique的夫妻照，留言表示：「有冇人仍記得佢？現今已擁有幸福家庭，旁為其夫。」有部分網民認出Monique，更指：「佢當年好索！」

Monique於90年代獲推薦加入有線電視，做YMC「青年音樂台」VJ同時兼任模特兒，曾是「有線一姐」。Monique早年曾表示，效力有線期間，不只一次獲TVB邀請過檔，但她認為TVB競爭太大：「我寧願喺細台做一姐，都唔要去大台同人爭。」Monique指曾獲TVB導演誠邀面試，但她兩度「甩底」，她說：「當時喺有線做得好地地，咪放過咗呢個機會囉！」Monique後來在有線被投閒置散，導致收入大減，加上母親患病、父親破產，她直言後悔當日沒有過檔TVB。

1999年，Monique被「明升暗降」，升任「形象總監」後收入和出鏡率大減。Monique曾受訪指，當時的有線高層余詠珊認為她年紀大，已不符合YMC的年輕活力形象，Monique認為做到「有線一姐」全因她的樣貌、青春，隨時都可以被取代，因此於2001年辭職，而在余詠珊話事權增後，YMC亦被有線娛樂台取締。

現在年約50歲的Monique已嫁作人婦，有指老公是比她年長約10年的商人，老公更是一名馬主，因此Monique不時陪伴老公出入馬場，十足闊太。Monique近年曾在社交網分享生活照，她不僅常外遊，更全身名牌，連老公生日都吃魚子醬蛋糕，生活看來相當富貴。